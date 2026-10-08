Padocaria-BH: 15 padarias concorrem ao título de melhor da cidade

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

A partir desta sexta-feira (9/10), o público poderá participar da segunda fase do Padocaria-BH, concurso que vai eleger as melhores padarias de Belo Horizonte. Os finalistas estão divididos em cinco áreas e, além dos campeões regionais, será premiada a mais votada de toda a cidade. Os votos podem ser registrados até 25 de outubro e o resultado será anunciado em 5 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Na primeira etapa do Padocaria-BH, os moradores indicaram seus estabelecimentos favoritos em oito categorias: Pão Francês, Pão Artesanal, Pão de Queijo, Broinha, Bolo, Café, Atendimento e Melhor Padaria de BH. No total, foram mais de 13 mil votos, distribuídos entre 236 padarias, o que deixou os organizadores bastante surpresos e animados, já que, até então, o concurso estava restrito a São Paulo.



"Belo Horizonte era uma incógnita, porque a padaria não é a 'praia' do mineiro, é o boteco. Mas não, notei que as padarias mudaram de chave nos últimos anos e as pessoas estão frequentando mais. Por isso, acredito que o Padocaria está dando um mega empurrão nessa onda que já existe", observa o gastrônomo Eduardo Maya, idealizador do evento ao lado do jornalista gastronômico Miguel Icassatti.

Votos divididos por áreas



Apenas a categoria Melhor Padaria de BH segue para a segunda fase. A partir dos votos computados na primeira fase, a organização chegou aos 15 estabelecimentos finalistas, sendo três de cada uma das cinco áreas definidas pelo projeto: Centro-Sul; Barreiro/Oeste; Pampulha/Noroeste; Norte/Venda Nova; e Nordeste/Leste. As outras sete categorias já têm seus ganhadores definidos, mas só serão anunciados na noite de premiação.



Nesta segunda etapa, a participação popular se soma à avaliação de um júri técnico. Os finalistas estão espalhados pelos bairros Funcionários, Belvedere, Lourdes, Bairro das Indústrias, Buritis, Gutierrez, Padre Eustáquio, Santa Amélia, Dona Clara, Céu Azul, Floramar, Planalto, Santa Tereza, Nova Floresta e Sagrada Família.



Os vencedores serão conhecidos em 5 de novembro, durante a cerimônia de premiação no Krug Biergarten, espaço anexo à fábrica da cervejaria Krug Bier, no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conheça os finalistas do Padocaria-BH

CENTRO-SUL



Padaria Vianney — Funcionários

A Padaria por Patrícia Drumond — Belvedere

Boníssima — Lourdes (Rua Rio de Janeiro)

BARREIRO/OESTE



Geração do Pão — Bairro das Indústrias

Panificadora Mata das Borboletas — Buritis

Manteiga Caramelo — Gutierrez

PAMPULHA/NOROESTE



Padaria Padre Eustáquio — Padre Eustáquio

Coisa de Vó — Santa Amélia

Ping Pão — Dona Clara

NORTE/VENDA NOVA



Padaria Céu Azul — Céu Azul

Galeria dos Pães BH — Floramar

Trigo Pinho — Planalto

NORDESTE/LESTE



Padaria Pedro Padeiro — Santa Tereza

Forno D'Oro — Nova Floresta (Rua São Gonçalo)

Panificadora Colombina — Sagrada Família

O concurso



O Padocaria foi criado em 2021 pelo gastrônomo Eduardo Maya, idealizador e curador do Projeto Aproxima, e pelo jornalista gastronômico Miguel Icassatti. Depois de cinco edições em São Paulo, a iniciativa passa a ser realizada simultaneamente em Belo Horizonte, propondo um olhar para a panificação como parte da rotina, da identidade gastronômica e da vida nos bairros da cidade.





Segundo Eduardo Maya, a edição do ano que vem do Padocaria-BH já está confirmada. Enquanto isso, eles procuram uma nova praça para o evento, para que estejam em três capitais até 2028. Curitiba (PR) está no radar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço



Padocaria-BH

Segunda fase da votação: de 9 a 25 de outubro de 2026

Resultado: 5 de novembro de 2026

Os votos devem ser registrados no site do evento

Mais informações no Instagram @padocariabh

