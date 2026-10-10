Espaço kids é a melhoria mais pedida em restaurantes, aponta pesquisa

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

O Dia das Crianças, comemorado na próxima segunda-feira (12/10), é a data em que mais famílias querem sair com os pequenos para comer e se divertir. E o quanto o espaço kids influencia na escolha do bar ou restaurante? Levantamento da plataforma de experiência do cliente Falaê mostra que a estrutura infantil é a principal demanda em quase 30% dos estabelecimentos analisados em todo o Brasil.

A plataforma analisou 1.039.000 avaliações em 2.002 bares e restaurantes de todos os estados brasileiros entre janeiro e junho de 2026. Entre as 344.953 avaliações em que os consumidores foram convidados a deixar sugestões, 4.173 mencionaram a implantação ou melhoria de áreas infantis, o que faz com que seja o pedido número 1.

Ainda de acordo com o levantamento da Falaê, no campo dos comentários espontâneos, em que o cliente escreve livremente um recado para o local, o espaço kids é a segunda maior demanda, com 4.643 menções, ficando atrás apenas da climatização, com 4.853. O assunto foi mencionado 8.587 vezes no total e apareceu em 598 dos 2.002 estabelecimentos analisados, quase três em cada 10 casas.

"De um ano para cá, a demanda quase triplicou, e a satisfação de quem pede espaço kids também caiu bastante", destaca o CEO da Falaê, Bernardo Netto.

Segundo ele, hoje, a satisfação geral média nos restaurantes analisados é de 87. Entre os clientes que pedem espaço kids, ela cai para 74, ou seja, 13 pontos abaixo da média. "Isso indica que, para as famílias, a falta de uma estrutura para as crianças pesa diretamente na experiência e na decisão de voltar à casa", acrescenta.

Números em Minas

A situação não é diferente em Minas Gerais. Em 61 mil avaliações de bares e restaurantes mineiros, o espaço kids aparece em 443 comentários, sendo 277 pedidos diretos de clientes para que a casa tenha a estrutura infantil. Como informou a Falaê, 70% das informações do estado foram captadas em Belo Horizonte, região metropolitana e Zona da Mata, seguidas do Norte, Triângulo e Sul.

Pedidos se concentram entre 25 e 45 anos

A pesquisa também mostra que o interesse por espaços infantis se concentra em uma faixa etária específica. Mais de 76% dos pedidos partem de consumidores entre 25 e 45 anos, com liderança da faixa dos 35 aos 45 anos.

A demanda varia conforme o tipo de estabelecimento. Entre as avaliações com comentários, as pizzarias registraram a maior proporção de pedidos por espaço kids, com 1,12%. Na sequência, aparecem hamburguerias (0,97%), bares (0,76%), restaurantes (0,74%) e churrascarias (0,55%).



A presença de bares entre os estabelecimentos com solicitações por áreas infantis mostra que esse tipo de demanda não está restrito a operações tradicionalmente associadas a programas familiares.



“Quando uma família escolhe onde comer, a experiência não se resume ao cardápio. O conforto, a possibilidade de a criança se distrair e a tranquilidade dos pais também entram nessa decisão. Ouvir essas demandas ajuda o empresário a entender o que pode ser aprimorado na operação”, reforça Bernardo.