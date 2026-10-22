Campanha em BH arrecada meias-calças para confeccionar órteses

Uma meia-calça que rasgou ou desfiou ainda pode ser útil. A Associação Mineira de Reabilitação (AMR) arrecada essas peças para uso no processo de confecção de órteses em sua Oficina Ortopédica. O material ajuda a proporcionar um acabamento mais uniforme e confortável aos dispositivos.

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Com o mote “Sua meia pode ser o conforto de uma órtese”, a campanha convida a população a doar peças que já não utiliza. As contribuições apoiam o trabalho da Oficina Ortopédica e ajudam a manter o tratamento gratuito de cerca de 500 crianças e adolescentes com deficiência física.

As doações podem ser entregues pessoalmente na sede da instituição, no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, ou enviadas pelos Correios. A mobilização também conta com o apoio de quem compartilha a campanha e divulga os pontos de contato para doação.

Como doar?

As meias-calças, inclusive rasgadas ou desfiadas, devem ser entregues ou enviadas para a AMR

Local: Rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, 111, Mangabeiras, Belo Horizonte/MG

Oficina Ortopédica da AMR

Telefone: (31) 3395-2627, ramal 211

WhatsApp: (31) 98466-0287

E-mail: oficina@amr.org.br

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