Campanha em BH arrecada meias-calças para confeccionar órteses
Mesmo rasgada ou desfiada, material da meia-calça ajuda no acabamento de dispositivos ortopédicos para crianças e adolescentes com deficiência
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Uma meia-calça que rasgou ou desfiou ainda pode ser útil. A Associação Mineira de Reabilitação (AMR) arrecada essas peças para uso no processo de confecção de órteses em sua Oficina Ortopédica. O material ajuda a proporcionar um acabamento mais uniforme e confortável aos dispositivos.
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Com o mote “Sua meia pode ser o conforto de uma órtese”, a campanha convida a população a doar peças que já não utiliza. As contribuições apoiam o trabalho da Oficina Ortopédica e ajudam a manter o tratamento gratuito de cerca de 500 crianças e adolescentes com deficiência física.
As doações podem ser entregues pessoalmente na sede da instituição, no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, ou enviadas pelos Correios. A mobilização também conta com o apoio de quem compartilha a campanha e divulga os pontos de contato para doação.
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Como doar?
As meias-calças, inclusive rasgadas ou desfiadas, devem ser entregues ou enviadas para a AMR
Local: Rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, 111, Mangabeiras, Belo Horizonte/MG
Oficina Ortopédica da AMR
Telefone: (31) 3395-2627, ramal 211
WhatsApp: (31) 98466-0287
E-mail: oficina@amr.org.br
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