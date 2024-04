A artroplastia de joelho é um dos principais procedimentos indicados em casos avançados de artrose, quando o tratamento conservador não é eficaz e a qualidade de vida do paciente é severamente comprometida pela dor, restrição dos movimentos e deformidades causadas pela condição. “O objetivo da artroplastia é a substituição da articulação afetada pela artrose por uma prótese de joelho, que pode ser feita de diferentes materiais, como metal e polietileno, um tipo de plástico”, explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo.

No entanto, apesar das altas taxas de sucesso do procedimento, muitos pacientes se dizem insatisfeitos com o resultado por apresentarem dor, rigidez e inchaço da região, o que, inclusive, pode causar receio naqueles que ainda irão realizar o procedimento. Agora, uma nova geração de próteses de joelho completamente personalizadas está disponível para melhorar o prognóstico da artroplastia.

Tratam-se de próteses feitas sob medida para cada paciente por meio de impressão 3D. “Apesar de hoje já estarem muito avançadas, as próteses de joelho tradicionais são idênticas para todas as pessoas, com variação apenas no tamanho. Dessa forma, para um encaixe perfeito, é necessário, muitas vezes, realizar grandes cortes no fêmur e na tíbia”, explica o médico. Já as novas próteses são produzidas com base em imagens de tomografia computadorizada que permitem que o médico analise o tamanho, o formato e a posição dos ossos do joelho, garantindo assim um melhor encaixe. “Com isso, a cirurgia é mais rápida, há menor necessidade de cortes ósseos e a prótese pode ser posicionada com maior facilidade”, destaca o ortopedista.

As próteses personalizadas já estão disponíveis no Brasil. Recentemente, o procedimento foi realizado pela primeira vez em território nacional no Hospital Israelita Albert Einstein. “Mas seu uso ainda é restrito, visto que precisam ser importadas e levam algum tempo para serem fabricadas”, explica Marcos Cortelazo, que faz parte de um grupo seleto de cirurgiões com certificação para realizar esta cirurgia. E, por ser uma tecnologia recente, as pesquisas sobre essas próteses ainda são limitadas, mas é esperado que, em longo prazo, as peças confiram maior satisfação ao paciente no pós-operatório. “As próteses de joelho customizadas podem replicar melhor o movimento articular do joelho real. Além disso, a esperança é que, por encaixarem com maior acurácia, essas peças personalizadas demorem mais para sofrer com desgaste, sendo que as próteses convencionais duram, em média, 20 anos.”

As próteses de joelho customizadas chegam para somar ao arsenal do ortopedista na melhora da qualidade de vida dos pacientes com artrose que precisam ser submetidos à artroplastia. “Outro grande avanço recente nessa área é a utilização da cirurgia robótica, na qual um robô, controlado pelo cirurgião, auxilia no procedimento, facilitando a visualização e o planejamento da cirurgia, aumentando a precisão e reduzindo a agressão tecidual, com melhores resultados a longo prazo”, destaca o médico.

Segundo Marcos Cortelazo, assim como vem acontecendo com a cirurgia robótica, as próteses de joelho customizadas devem tornar-se cada vez mais acessíveis e amplamente utilizadas no futuro. No entanto, vale ressaltar que o uso dessas peças não é recomendado em todos os casos. “As próteses de joelho personalizadas são indicadas na maior parte dos casos em que a artroplastia total é necessária. No entanto, pacientes que já apresentam perda óssea ou deformações severas podem não ser elegíveis. Torna-se então ainda mais importante que os pacientes não adiem a artroplastia para que as deformidades não piorem, assim impossibilitando a utilização dessa tecnologia inovadora. Na dúvida se você possui indicação, busque um ortopedista para passar por uma avaliação e discutir as opções para o seu caso, seja no tratamento conservador ou cirúrgico”, recomenda.