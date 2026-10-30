Sente mais frio depois dos 40 anos? Médico explica o que muda no corpo com o envelhecimento e por que a temperatura pode incomodar mais nessa fase da vida
Mudanças no metabolismo reduzem a tolerância às baixas temperaturas com a idade: descubra hábitos simples para reativar o corpo e aquecer a rotina
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Com a chegada do outono, as temperaturas caem, as manhãs ficam frescas e muitas pessoas começam a tremer. Passar dos 40 anos intensifica essa reação e eleva a sensibilidade ao frio. O médico Jean-Marc Sène explicou as razões dessa mudança no programa "Bonjour ! La Matinale TF1".
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O fenômeno é natural e decorre da capacidade corporal de adaptação. Três fatores reduzem a tolerância térmica com o avanço da idade:
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queda no metabolismo, gerando menor produção interna de calor;
perda de massa muscular, chamada de sarcopenia, diminuindo os músculos que produzem calor;
enfraquecimento do termostato interno no hipotálamo, estrutura que regula a adaptação térmica.
O controle térmico atinge o ponto ideal na fase adulta. Enquanto crianças resfriam rapidamente devido a um sistema imaturo, pessoas em idades mais avançadas sofrem com alterações provocadas por menos músculos, pele mais fina e circulação sanguínea lenta.
Hábitos para ativar o calor corporal
Ficar colado ao aquecedor é contraproducente. Para aquecer o corpo, Jean-Marc Sène orienta colocar o organismo em movimento. Movimentar-se ativa a circulação e fortalece os músculos. Bastam alguns minutos diários dedicados a caminhar, subir escadas ou realizar outros exercícios corporais.
A alimentação também estimula a termogênese, processo de produção de calor do organismo. O médico recomenda selecionar:
proteínas presentes em carnes, peixes e ovos;
gorduras boas encontradas em abacate, nozes e lentilhas;
bebidas quentes para manter a hidratação;
especiarias que aquecem o corpo, a exemplo de pimenta, gengibre e canela.
Cuidados com roupas e ambiente
Vestir roupas em sistema de multicamadas ajuda a reter a temperatura corporal. A primeira camada retém a umidade, a segunda preserva o calor e a terceira barra o vento. O uso de gorro na cabeça é fundamental, pois grande quantidade de calor se perde por essa extremidade.
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Dentro de casa, elementos como tapetes, cortinas grossas em janelas e portas e protetores contra correntes de ar bloqueiam a entrada de vento.