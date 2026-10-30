Assine
overlay
Início Bem viver
CORPO HUMANO

Sente mais frio depois dos 40 anos? Médico explica o que muda no corpo com o envelhecimento e por que a temperatura pode incomodar mais nessa fase da vida

Mudanças no metabolismo reduzem a tolerância às baixas temperaturas com a idade: descubra hábitos simples para reativar o corpo e aquecer a rotina

Publicidade
Carregando...
Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
30/10/2026 17:44

compartilhe

×
Sente mais frio depois dos 40 anos? Médico explica o que muda no corpo com o envelhecimento e por que a temperatura pode incomodar mais nessa fase da vida
A sensibilidade ao frio aumenta com a idade, tornando essencial adotar hábitos para manter o corpo aquecido, como detalha o texto crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

Com a chegada do outono, as temperaturas caem, as manhãs ficam frescas e muitas pessoas começam a tremer. Passar dos 40 anos intensifica essa reação e eleva a sensibilidade ao frio. O médico Jean-Marc Sène explicou as razões dessa mudança no programa "Bonjour ! La Matinale TF1".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O fenômeno é natural e decorre da capacidade corporal de adaptação. Três fatores reduzem a tolerância térmica com o avanço da idade:

Leia Mais

  • queda no metabolismo, gerando menor produção interna de calor;

  • perda de massa muscular, chamada de sarcopenia, diminuindo os músculos que produzem calor;

  • enfraquecimento do termostato interno no hipotálamo, estrutura que regula a adaptação térmica.

O controle térmico atinge o ponto ideal na fase adulta. Enquanto crianças resfriam rapidamente devido a um sistema imaturo, pessoas em idades mais avançadas sofrem com alterações provocadas por menos músculos, pele mais fina e circulação sanguínea lenta.

Hábitos para ativar o calor corporal

Ficar colado ao aquecedor é contraproducente. Para aquecer o corpo, Jean-Marc Sène orienta colocar o organismo em movimento. Movimentar-se ativa a circulação e fortalece os músculos. Bastam alguns minutos diários dedicados a caminhar, subir escadas ou realizar outros exercícios corporais.

A alimentação também estimula a termogênese, processo de produção de calor do organismo. O médico recomenda selecionar:

  • proteínas presentes em carnes, peixes e ovos;

  • gorduras boas encontradas em abacate, nozes e lentilhas;

  • bebidas quentes para manter a hidratação;

  • especiarias que aquecem o corpo, a exemplo de pimenta, gengibre e canela.

Cuidados com roupas e ambiente

Vestir roupas em sistema de multicamadas ajuda a reter a temperatura corporal. A primeira camada retém a umidade, a segunda preserva o calor e a terceira barra o vento. O uso de gorro na cabeça é fundamental, pois grande quantidade de calor se perde por essa extremidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dentro de casa, elementos como tapetes, cortinas grossas em janelas e portas e protetores contra correntes de ar bloqueiam a entrada de vento.


Tópicos relacionados:

envelhecimento frio metabolismo mudancas-no-metabolismo sensibilidade-ao-frio temperatura tolerancia-termica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay