Sente mais frio depois dos 40 anos? Médico explica o que muda no corpo com o envelhecimento e por que a temperatura pode incomodar mais nessa fase da vida

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Com a chegada do outono, as temperaturas caem, as manhãs ficam frescas e muitas pessoas começam a tremer. Passar dos 40 anos intensifica essa reação e eleva a sensibilidade ao frio. O médico Jean-Marc Sène explicou as razões dessa mudança no programa "Bonjour ! La Matinale TF1".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O fenômeno é natural e decorre da capacidade corporal de adaptação. Três fatores reduzem a tolerância térmica com o avanço da idade:

Leia Mais

queda no metabolismo, gerando menor produção interna de calor;

perda de massa muscular, chamada de sarcopenia, diminuindo os músculos que produzem calor;

enfraquecimento do termostato interno no hipotálamo, estrutura que regula a adaptação térmica.

O controle térmico atinge o ponto ideal na fase adulta. Enquanto crianças resfriam rapidamente devido a um sistema imaturo, pessoas em idades mais avançadas sofrem com alterações provocadas por menos músculos, pele mais fina e circulação sanguínea lenta.

Hábitos para ativar o calor corporal

Ficar colado ao aquecedor é contraproducente. Para aquecer o corpo, Jean-Marc Sène orienta colocar o organismo em movimento. Movimentar-se ativa a circulação e fortalece os músculos. Bastam alguns minutos diários dedicados a caminhar, subir escadas ou realizar outros exercícios corporais.

A alimentação também estimula a termogênese, processo de produção de calor do organismo. O médico recomenda selecionar:

proteínas presentes em carnes, peixes e ovos;

gorduras boas encontradas em abacate, nozes e lentilhas;

bebidas quentes para manter a hidratação;

especiarias que aquecem o corpo, a exemplo de pimenta, gengibre e canela.

Cuidados com roupas e ambiente

Vestir roupas em sistema de multicamadas ajuda a reter a temperatura corporal. A primeira camada retém a umidade, a segunda preserva o calor e a terceira barra o vento. O uso de gorro na cabeça é fundamental, pois grande quantidade de calor se perde por essa extremidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dentro de casa, elementos como tapetes, cortinas grossas em janelas e portas e protetores contra correntes de ar bloqueiam a entrada de vento.