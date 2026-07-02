Inverno e baixas temperaturas: 7 cuidados essenciais com a saúde

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com a chegada do inverno e a consequente queda nas temperaturas em diversas regiões do Brasil, a atenção com a saúde precisa ser redobrada. Essas mudanças climáticas, comuns nesta época do ano, exigem cuidados especiais para manter o bem-estar e fortalecer o organismo contra as doenças da estação.

O corpo humano precisa de tempo para se adaptar às novas condições climáticas. Quando o frio chega, o sistema imunológico pode ficar sobrecarregado, abrindo portas para doenças respiratórias como gripes, resfriados e crises alérgicas. O ar mais seco e a tendência de permanecer em ambientes fechados também favorecem a circulação de vírus e bactérias.

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Para atravessar esse período sem sustos e manter o bem-estar, algumas medidas simples podem fazer toda a diferença. Adaptar a rotina com foco na prevenção é a melhor estratégia para proteger o organismo.

7 dicas para proteger sua saúde do frio

1. Hidratação reforçada: no frio, a sensação de sede diminui, mas o corpo continua precisando de água. Manter-se hidratado é fundamental para o bom funcionamento das vias aéreas e para a saúde da pele, que tende a ressecar.

2. Alimentação inteligente: invista em alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão e acerola, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Sopas e caldos quentes também são excelentes opções, pois aquecem o corpo e auxiliam na hidratação.

3. Vista-se em camadas: o famoso "efeito cebola" é a melhor tática. Usar diferentes camadas de roupa permite que você se ajuste facilmente à temperatura dos ambientes, evitando tanto o frio excessivo quanto o superaquecimento, que pode levar a um choque térmico.

4. Ventilação dos ambientes: mesmo com as temperaturas baixas, é crucial manter a casa e o local de trabalho arejados. Abra as janelas por alguns minutos todos os dias para permitir a circulação do ar e reduzir a concentração de agentes infecciosos.

5. Cuidado com a pele: o ar frio e seco pode causar ressecamento, rachaduras e irritações na pele. Use um bom creme hidratante no corpo e no rosto, especialmente após o banho, e não se esqueça do protetor labial.

6. Atividade física moderada: exercícios leves e moderados ajudam a ativar a circulação sanguínea e a fortalecer as defesas do organismo. Apenas evite a exposição prolongada ao ar livre em momentos de frio muito intenso, principalmente no início da manhã e à noite.

7. Atenção redobrada com os mais vulneráveis: crianças e idosos sentem mais os efeitos da queda de temperatura. Garanta que estejam sempre bem agasalhados e hidratados, pois seus sistemas de regulação térmica são mais sensíveis.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.