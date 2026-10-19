Licenciamento ou franquia? Modelo da 5W English mostra outra forma de estruturar o ensino de inglês

Para o professor de inglês que quer trabalhar com marca e método estruturados, o caminho mais conhecido no mercado é a franquia. A 5W English, braço de licenciamento da Global Way Idiomas, opera com um formato diferente: em vez de franquear unidades, licencia método, material didático, marca e suporte a professores, que podem atuar como pessoa física (instagram.com/5w.english.every.day).

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A diferença aparece primeiro no custo de entrada. No licenciamento da 5W, não há taxa no primeiro ano, e o investimento inicial se limita à compra de um lote de livros, compensado quando o material é repassado aos alunos. A partir do segundo ano, o licenciado paga uma anuidade parcelável em 12 vezes, atualmente com custo mensal inferior a R$ 200. Segundo a empresa, abrir uma franquia de inglês em uma cidade pequena exige mais de R$ 50 mil.

O que muda na relação com o aluno

Outra distinção está na forma como o material chega ao estudante. A 5W não vende livros diretamente ao aluno. O professor define o valor na negociação com o estudante, fica com a margem e faz o pedido à empresa, que envia os livros para o endereço do aluno em qualquer região do país. Não há exigência de pedido mínimo.

O modelo também permite atuação autônoma, inclusive em municípios de menor porte. Para ajudar a gerar demanda, o aplicativo da rede usa geolocalização para mostrar a cada usuário os quatro licenciados mais próximos.

A premissa por trás do formato

A proposta parte de uma premissa: dominar o idioma e saber ensiná-lo são competências diferentes. De acordo com a empresa, o licenciamento foi desenhado para quem tem proficiência em inglês, mas busca estrutura pedagógica e o respaldo de uma marca. Por isso, a rede recebe tanto pessoas sem experiência anterior em sala quanto professores com metodologia própria que desejam associar o trabalho a um nome.

O suporte inclui a plataforma 5W Academy, com videoaulas organizadas por faixa etária e treinamentos de marketing e vendas, além de integração individual, encontros periódicos e atendimento em horário comercial. Um programa de indicação de camada única paga ao professor uma comissão sobre as compras do colega que ele indicar, enquanto o contrato estiver vigente.

Método e material

No conteúdo, o licenciado adota o método lexical associativo, baseado em comparações controladas entre português e inglês e em exercícios de tradução orientada. A rotina do aluno segue o conceito de "cinco palavras por dia", com revisão de vocabulário por flashcards e áudios de imersão com falantes nativos, de cerca de 10 minutos, ouvidos pela manhã e à noite. Os livros físicos são usados em sala, e o aplicativo, acessado pelo navegador, reúne áudios conectados aos livros por QR code, atividades interativas e leituras adaptadas ao nível de cada estudante. Cada módulo tem de 30 a 40 horas, e a coleção completa soma oito livros. A cada dois módulos, o aluno recebe certificado emitido pela coordenação nacional da 5W e pelo professor responsável.

A empresa foi fundada por Maurileno Pappis e Reesha Dugan Pappis, que começaram com aulas particulares em Florianópolis, em 1994. A escola Global Way foi inaugurada em janeiro de 2007, e a marca 5W surgiu em 2019, sob o mesmo CNPJ. Hoje a rede tem cerca de 100 professores licenciados e aproximadamente 2.300 alunos registrados no aplicativo.

Para quem o licenciamento faz sentido

Maurileno Pappis, sócio e diretor comercial, afirma que o modelo atende quem busca profissionalização sem arcar com custos elevados. Segundo ele, o licenciamento serve de ponto de partida para objetivos distintos, seja ter a "agenda cheia, a sua escola, ou uma rede de escolas".

Na comparação com a franquia, portanto, o licenciamento troca a estrutura de unidade e o investimento alto por um vínculo de marca e método com custo anual reduzido, deixando ao professor a gestão do próprio atendimento. A 5W English planeja usar esse formato para ampliar a presença em cidades menores, por meio de professores autônomos nas próprias regiões.

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