Lifezone Metals confirma negociações avançadas com o Orion CMC sobre o Projeto de Níquel de Kabanga

Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) faz referência aos comentários feitos hoje por Oskar Lewnowski, fundador e CEO do grupo Orion Resource Partners, em uma entrevista à Bloomberg Television, a respeito do Projeto de Níquel de Kabanga, da Empresa, na Tanzânia.

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Em resposta a consultas recebidas de veículos de imprensa e investidores após a entrevista, a Empresa confirma que as negociações com o Orion Critical Mineral Consortium (Orion CMC) — referentes a um investimento acionário significativo no Projeto de Níquel de Kabanga — encontram-se em estágio avançado.

O Orion CMC é uma plataforma global de investimentos lançada pela Orion Resource Partners em parceria com a U.S. International Development Finance Corporation (DFC) e o fundo soberano de Abu Dhabi, ADQ.

Conforme anunciado anteriormente, a Empresa tem conduzido um processo competitivo, liderado pelo Standard Chartered Bank, para garantir um investimento estratégico no Projeto de Níquel de Kabanga.

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Sobre a Lifezone Metals

A Lifezone Metals (NYSE: LZM) está comprometida em fornecer uma produção e reciclagem de metais mais limpa e responsável. Por meio da aplicação de nossa Tecnologia Hydromet, oferecemos o potencial para menor consumo de energia, menores emissões e menor custo de produção de metais em comparação com a fundição tradicional.

Acredita-se que o nosso Projeto de Níquel de Kabanga, na Tanzânia, seja um dos maiores e de maior teor — entre os depósitos de sulfeto de níquel prontos para desenvolvimento — em todo o mundo. Ao combiná-lo com a nossa tecnologia Hydromet, trabalhamos para viabilizar uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto para o mercado global de metais para baterias, além de capacitar a Tanzânia a realizar o beneficiamento mineral dentro do próprio país.

Por meio de nossa parceria de reciclagem sediada nos EUA, estamos trabalhando para aplicar nossa tecnologia hidrometalúrgica (Hydromet Technology) na recuperação de platina, paládio e ródio a partir de conversores catalíticos automotivos usados, obtidos de fontes responsáveis. Espera-se que nosso processo seja mais limpo e eficiente do que os métodos convencionais de fundição e refino, apoiando uma economia circular para metais preciosos.

https://lifezonemetals.com

Declarações Prospectivas

Algumas das declarações aqui contidas não são fatos históricos e, portanto, podem ser consideradas “declarações prospectivas” (forward-looking statements), nos termos da Securities Act e da Exchange Act (leis de valores mobiliários dos EUA), conforme alteradas. Elas dizem respeito, entre outros aspectos, aos planos, estratégias e perspectivas — tanto comerciais quanto financeiros — da Lifezone Metals. Tais declarações baseiam-se nas convicções e premissas da administração, bem como em informações atualmente disponíveis à Lifezone Metals. Embora a Lifezone Metals Limited acredite que seus planos, intenções e expectativas — refletidos ou sugeridos por essas declarações prospectivas — sejam razoáveis, a empresa não pode garantir que tais planos, intenções ou expectativas serão, de fato, alcançados ou concretizados.

Declarações prospectivas estão, por sua própria natureza, sujeitas a riscos, incertezas e premissas significativos. De modo geral, declarações que não constituem fatos históricos — incluindo aquelas referentes a possíveis ou supostas ações futuras, estratégias de negócios, eventos ou resultados operacionais, bem como quaisquer declarações que tratem de projeções, previsões ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, incluindo as premissas subjacentes — são consideradas declarações prospectivas. Tais declarações podem ser precedidas ou seguidas por, ou conter, termos como “acredita”, “estima”, “espera”, “prevê”, “projeta”, “pode”, “poderia”, “deveria”, “busca”, “planeja”, “programado”, “possível”, “continua”, “potencial”, “antecipa” ou “pretende”, ou expressões semelhantes; ressaltando-se que a ausência desses termos não significa, por si só, que uma declaração não seja de natureza prospectiva.

Além disso, declarações de crença e manifestações semelhantes refletem as convicções e opiniões da nossa administração sobre o tema em questão e baseiam-se em informações disponíveis a essas partes, conforme aplicável, na data deste comunicado. Embora a administração considere que tais informações constituem uma base razoável para essas declarações, elas podem ser limitadas ou incompletas; portanto, tais declarações não devem ser interpretadas como indicação de que a nossa administração tenha realizado uma investigação ou análise exaustiva de todas as informações relevantes potencialmente disponíveis. Essas declarações são, por natureza, incertas, e recomenda-se que não se deposite confiança indevida nelas.

Estas declarações baseiam-se nas expectativas atuais da administração da Lifezone Metals Limited e não constituem previsões de desempenho real. Tais declarações prospectivas são apresentadas apenas para fins ilustrativos; não se destinam a servir — e nenhum investidor deve considerá-las — como garantia, asseguramento, previsão ou declaração definitiva de fato ou de probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferirão das premissas adotadas. Muitos desses eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Lifezone Metals Limited e de suas subsidiárias.

Estas declarações estão sujeitas a diversos riscos e incertezas relacionados aos negócios da Lifezone Metals, e os resultados reais podem diferir materialmente. Tais riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, políticas e empresariais gerais, incluindo, entre outros, interrupções econômicas e operacionais; inflação global e aumento dos custos de materiais e serviços; variações significativas nos custos de capital e operacionais em relação às estimativas; atrasos na obtenção — ou a não obtenção — de aprovações governamentais, ambientais ou outras aprovações necessárias para o projeto; alterações em regulamentações governamentais, legislação e alíquotas de tributação; flutuações nos preços de commodities; atrasos no desenvolvimento e processamento de recursos minerais no Projeto de Níquel Kabanga (Kabanga Nickel Project); a alteração do Acordo-Quadro (Framework Agreement) firmado em 19 de janeiro de 2021 entre a Kabanga Nickel Limited — uma subsidiária integral da Lifezone Metals Limited — e o Governo da Tanzânia, bem como a definição e finalização do modelo financeiro conjunto referente ao Projeto de Níquel Kabanga, que estabelecerá a partilha equitativa dos benefícios econômicos com as autoridades governamentais da Tanzânia; a obtenção de capital adicional, incluindo o uso do mercado de dívida, necessidades futuras de capital, e fontes e usos de caixa; a manutenção de relacionamentos estratégicos fundamentais com parceiros e clientes; o cronograma e a relevância de relacionamentos contratuais; o desfecho de quaisquer procedimentos judiciais que possam ser instaurados contra a Lifezone; riscos relacionados à implementação dos negócios da Lifezone, à eficácia da Hydromet Technology e ao cronograma de marcos operacionais esperados; a aquisição, manutenção e proteção da propriedade intelectual; a capacidade da Lifezone de atingir projeções e antecipar incertezas relacionadas aos seus negócios, operações e desempenho financeiro, incluindo expectativas quanto ao desempenho financeiro e operacional, resultados operacionais futuros, projeções financeiras e métricas de negócios; expectativas relativas ao desenvolvimento de produtos e tecnologias, ao portfólio de projetos (pipeline), ao tamanho do mercado e ao cenário competitivo; a capacidade de desenvolver, projetar e vender produtos e serviços diferenciados; expectativas quanto a futuras aquisições, parcerias ou outros relacionamentos com terceiros; o cronograma e a relevância de relacionamentos contratuais; os efeitos da concorrência sobre os negócios da Lifezone Metals; e a capacidade da Lifezone Metals de executar sua estratégia de crescimento, bem como o desenvolvimento e processamento dos recursos minerais no Projeto de Níquel Kabanga. a capacidade de financiar o Projeto de Níquel Kabanga; negociações referentes ao Acordo-Quadro e outros arranjos comerciais; a obtenção de capital adicional, incluindo o recurso ao mercado de dívida, necessidades futuras de capital, bem como fontes e usos de caixa; a capacidade da Lifezone Metals de alcançar e manter a lucratividade; a melhoria dos resultados operacionais e financeiros futuros; o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis ??aos negócios da Lifezone Metals; e outros riscos que serão detalhados, periodicamente, em documentos apresentados à SEC.

Novos fatores de risco surgem periodicamente, e não é possível prever todos eles; tampouco é possível às partes avaliar o impacto de tais fatores sobre nós, ou a extensão em que qualquer fator — isoladamente ou em combinação com outros — possa fazer com que os resultados reais divirjam materialmente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas estão expressamente condicionadas, em sua totalidade, às advertências mencionadas anteriormente. A Lifezone não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto conforme exigido por lei.

Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das avaliações da Lifezone Metals em qualquer data posterior à data desta comunicação. Você não deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas contidas nesta comunicação, as quais se baseiam em informações disponíveis para nós na data em que são feitas e estão integralmente condicionadas às advertências aqui apresentadas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261023576474/pt/

Relações com Investidores

Ken Chernin

Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Mercado de Capitais

ken.chernin@lifezonemetals.com

Ingo Hofmaier

Diretor Financeiro (CFO)

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