Abu Dhabi lança a TAMM Global para levar ao mundo sua plataforma governamental nativa em IA

Abu Dhabi lançou a TAMM Global, uma empresa de tecnologia privada criada para disponibilizar a tecnologia premiada por trás da TAMM a governos de todo o mundo.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261016212565/pt/

Abu Dhabi Launches TAMM Global to Bring Its AI-Native Government Platform to the World (Photo: AETOSWire)

É a primeira vez que a plataforma, impulsionada por inteligência artificial que atende 4,7 milhões de usuários e é reconhecida como uma das plataformas de governo digital mais avançadas do mundo estará disponível para licenciamento e implementação internacional.

O lançamento marca um marco significativo na ambição de Abu Dhabi de se tornar o primeiro governo do mundo nativo em inteligência artificial. A iniciativa reflete uma demanda internacional crescente por tecnologias comprovadas, capazes de acelerar a transformação digital e, ao mesmo tempo, proteger a soberania, a conformidade regulatória e a confiança pública. Demonstra, ainda, como a inovação e a propriedade intelectual desenvolvidas localmente estão criando oportunidades muito além das fronteiras de Abu Dhabi.

Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, presidente do Departamento de Capacitação Governamental de Abu Dhabi, afirmou: “A TAMM foi criada em Abu Dhabi com um único propósito: melhorar vidas. Hoje, ela atende a milhões de usuários e tornou-se parte integrante da forma como pessoas e empresas interagem com o governo. Por meio da TAMM Global, estamos expandindo esse sucesso ao disponibilizar recursos desenvolvidos e validados em Abu Dhabi para governos que buscam oferecer melhores resultados às suas populações”.

Desde o seu lançamento, em 2005, a TAMM evoluiu para se tornar a porta de entrada digital para os serviços governamentais em Abu Dhabi. A plataforma reúne mais de 1.200 serviços dos setores público e privado, poupando a cada usuário cerca de nove visitas anuais a centros de atendimento governamental — o que representa uma economia de aproximadamente 12 horas por ano para cada pessoa e empresa. Atualmente, a TAMM registra um índice de satisfação do usuário de 94,5% — um aumento em relação aos 78% observados em 2022, antes da integração da inteligência artificial ao aplicativo. Além disso, a plataforma reduziu em 30% o custo de prestação de serviços, com a maior parte dessa economia sendo alcançada logo no primeiro ano.

Os serviços disponíveis por meio do TAMM incluem a criação de uma empresa inteiramente pelo aplicativo — incluindo a abertura de conta bancária empresarial —, a gestão de carteiras de investimentos, a renovação de documentos de identidade, a realização de registros de veículos e o acesso a uma ampla gama de serviços governamentais do dia a dia. O TAMM AutoGov, anunciado em 2025 como o primeiro "servidor público" baseado em inteligência artificial (IA) no mundo, pode renovar licenças de forma proativa, efetuar pagamentos e agendar consultas médicas de rotina, sem que os usuários precisem iniciar o processo por conta própria.

Por meio do TAMM Global, governos terão acesso à tecnologia, ao modelo operacional e à experiência em implementação que sustentam uma das plataformas de governo digital mais avançadas do mundo. A plataforma inclui uma biblioteca de serviços governamentais, jornadas e funcionalidades digitais pré-construídas, que podem ser adaptadas às leis, regulamentações e requisitos operacionais locais, permitindo que os governos realizem a implementação de forma mais rápida e com menor complexidade.

A IA está integrada a toda a plataforma, abrangendo desde a descoberta de serviços, automação e suporte à tomada de decisão até a prestação de serviços propriamente dita. Isso possibilita que os governos ofereçam experiências mais proativas, personalizadas e eficientes.

Cada implementação pode ser configurada para se adequar aos idiomas, leis e instituições de cada governo que a adota. O TAMM Global oferece suporte a modelos de implementação multilíngues e soberanos, permitindo que os governos mantenham controle total sobre seus dados, infraestrutura, políticas e serviços ao cidadão, ao mesmo tempo em que se beneficiam de uma tecnologia comprovada e já utilizada em larga escala.

A empresa disponibilizará, via licenciamento, a arquitetura da plataforma, as metodologias de implementação e a experiência operacional que permitiram a Abu Dhabi criar e operar o TAMM em larga escala. Ao combinar funcionalidades pré-construídas com métodos de implementação validados e práticas operacionais aprimoradas por meio de milhões de interações reais, o TAMM Global ajuda governos a acelerar a implementação, sem a necessidade de desenvolver uma plataforma equivalente do zero.

Como uma empresa privada independente, o TAMM Global poderá estabelecer parcerias diretas com governos, organizações e instituições ao redor do mundo.

A inovação e o impacto do TAMM conquistaram reconhecimento internacional. Em 2025, a iniciativa foi eleita a melhor do mundo na categoria de governo eletrônico, e-Government, durante a premiação da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS), realizada sob a chancela da ONU. Em 2026, o projeto venceu na categoria "Governo" — abrangendo Europa, Oriente Médio e Ásia — no prêmio Gartner Eye on Innovation.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Dean Wilkins

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