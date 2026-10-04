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Resultado do primeiro turno deve derrubar o dólar e provocar um rally na bolsa

O otimismo dos investidores se baseia na expectativa de que o senador Flávio Bolsonaro conseguirá atrair os votos dos demais candidatos da direita e garantir a vitória no segundo turno

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
04/10/2026 23:12

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Resultado do primeiro turno deve derrubar o dólar e provocar um rally na bolsa
Resultado do primeiro turno deve derrubar o dólar e provocar um rally na bolsa crédito: Foto: Freepik

O resultado das urnas neste domingo, 4, com o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente na disputa presidencial e com uma onda de direita que garantiu bancadas de peso Congresso capazes de aprovar medidas de corte de gastos, deve impactar positivamente os mercados neste início de semana.

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Analistas e investidores esperam uma queda do dólar, uma redução da curva de juros futuros e uma alta da Bolsa de Valores, impulsionadas pela expectativa de que o ajuste fiscal será prioridade caso o filho de Jair Bolsonaro passe a ocupar o Palácio do Planalto a partir de 5 de janeiro de 2027, data prevista para a posse do presidente eleito.

O otimismo dos investidores se baseia na expectativa de que Flávio conseguirá atrair os votos de Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) para garantir a vitória no segundo turno. 

“Considerando nossas hipóteses de transferência de votos, seria muito difícil Lula vencer o segundo turno. Esperamos alta forte da bolsa, valorização do real e fechamento dos juros nominais e reais, com o mercado antecipando uma vitória de Flávio. A reação será guiada pela expectativa de maior disciplina fiscal no próximo governo”, prevê o economista Felipe Balassiano, head de multimercados do ASA.

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Tamanha é a euforia no mercado que o fundo de índice EWZ, também conhecido como Ibovespa em dólar, subiu 8,72% (US$ 41,52) na noite deste domingo, 4, após o resultado do primeiro turno.

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