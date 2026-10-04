Resultado do primeiro turno deve derrubar o dólar e provocar um rally na bolsa

O resultado das urnas neste domingo, 4, com o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente na disputa presidencial e com uma onda de direita que garantiu bancadas de peso Congresso capazes de aprovar medidas de corte de gastos, deve impactar positivamente os mercados neste início de semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Analistas e investidores esperam uma queda do dólar, uma redução da curva de juros futuros e uma alta da Bolsa de Valores, impulsionadas pela expectativa de que o ajuste fiscal será prioridade caso o filho de Jair Bolsonaro passe a ocupar o Palácio do Planalto a partir de 5 de janeiro de 2027, data prevista para a posse do presidente eleito.

O otimismo dos investidores se baseia na expectativa de que Flávio conseguirá atrair os votos de Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) para garantir a vitória no segundo turno.

“Considerando nossas hipóteses de transferência de votos, seria muito difícil Lula vencer o segundo turno. Esperamos alta forte da bolsa, valorização do real e fechamento dos juros nominais e reais, com o mercado antecipando uma vitória de Flávio. A reação será guiada pela expectativa de maior disciplina fiscal no próximo governo”, prevê o economista Felipe Balassiano, head de multimercados do ASA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tamanha é a euforia no mercado que o fundo de índice EWZ, também conhecido como Ibovespa em dólar, subiu 8,72% (US$ 41,52) na noite deste domingo, 4, após o resultado do primeiro turno.