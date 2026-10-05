Startup mineira lança hub de marketing com IA para empresas

A AdzHub, plataforma de marketing digital desenvolvida em Belo Horizonte, passa a ser apresentada ao mercado como uma alternativa para empresas que precisam organizar estratégia, mídia paga, conteúdo e acompanhamento em um único ambiente. A solução nasce da operação da SPOT Marketing Digital, agência mineira atuante desde 2016 em marketing de performance e atendimento a negócios B2B em diferentes setores do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo Gustavo Tomaz, sócio-fundador da SPOT, a plataforma foi construída a partir de demandas recorrentes observadas no dia a dia das contas gerenciadas pela agência. “Nas empresas que acompanhamos, o problema mais comum era a fragmentação: campanhas em uma ferramenta, relatórios em outra, conteúdo com fornecedores distintos e pouca memória sobre o que já havia sido testado”, afirma. A AdzHub foi desenhada para concentrar diagnóstico, plano, execução e evolução da operação, com histórico preservado e fluxos inspirados em metodologia de agência.

O movimento acompanha uma mudança mais ampla no mercado de marketing digital. Com o avanço de modelos de inteligência artificial aplicados à criação, análise e automação de campanhas, empresas passaram a exigir infraestrutura capaz de integrar dados de mídia, CRM e conteúdo sem depender de dezenas de sistemas desconectados. Na prática, isso significa reduzir o custo de coordenação entre equipes internas, agências e ferramentas, além de facilitar a leitura de retorno sobre investimento.

Na SPOT, a adoção de recursos baseados em IA já inclui o uso de GPT Ads e fluxos assistidos por modelos generativos na estruturação de campanhas em Meta Ads e Google Ads. Gabriel Barbosa, sócio-fundador, explica que a tecnologia entrou como camada de velocidade e consistência, não como substituto de estratégia. “A IA acelera testes e organização, mas quem define prioridade, público e mensagem continua sendo o método construído na operação real”, diz.

Entre os clientes atendidos pela SPOT, a agência destaca experiências em segmentos industriais, tecnologia e serviços B2B, nos quais ciclos de venda mais longos exigem integração entre tráfego pago, landing pages, CRM e conteúdo. Em um desses casos, a centralização de dados de campanha e etapas comerciais permitiu identificar gargalos no funil que não apareciam quando mídia e vendas eram analisadas separadamente. Esse tipo de aprendizado operacional embasa funcionalidades da AdzHub, como gestão de tarefas, relatórios e automações ligadas a conversões.

Do ponto de vista de posicionamento, a AdzHub se descreve como hub de marketing: um ponto único para conectar planejamento, execução e evolução, com camadas de IA aplicadas à produção e ao acompanhamento. A plataforma está em desenvolvimento avançado e em processo de expansão com empresas que já operam com a SPOT, antes de abertura mais ampla ao mercado. Mais informações estão disponíveis em adzhub.com.br.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A SPOT Marketing Digital, sediada no P7 Criativo, em Belo Horizonte, atua como agência de marketing digital especializada em tráfego pago, growth marketing e integração entre mídia e CRM. Desde 2018, como pessoa jurídica registrada, a empresa acumula experiência em gestão de campanhas para mais de 300 empresas e volume significativo de mídia gerenciada ao longo da última década. Detalhes sobre a atuação da agência podem ser consultados em spotmkt.com.br.