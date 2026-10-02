99 é nova patrocinadora oficial do Time Brasil

A 99 é a nova patrocinadora oficial do Time Brasil. A parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) acompanhará a delegação brasileira em sua jornada até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e aproxima a marca dos atletas que vão representar o país na principal competição esportiva do mundo.

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O acordo contempla o direito de associação do SuperApp 99 às marcas do COB e do Time Brasil, além de exclusividade nos segmentos de mobilidade e delivery de alimentos e bebidas. A parceria também prevê o uso coletivo da imagem dos atletas, presença da marca nas missões do Time Brasil, eventos institucionais do COB e ativos digitais.

“Essa parceria representa um encontro muito natural entre a 99 e o Time Brasil. Assim como o esporte olímpico reúne diferentes modalidades e conecta milhões de brasileiros em torno de uma mesma paixão, a 99 também está presente em diferentes momentos da vida das pessoas, oferecendo soluções de mobilidade, delivery e conveniência. Estar ao lado do Time Brasil até os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 é uma oportunidade de apoiar os atletas brasileiros e construirmos, juntos, uma jornada de conexão, inspiração e torcida pelo nosso país”, afirma Ana Verroni, CMO da 99 Brasil.

“A chegada da 99 ao time de patrocinadores do COB representa uma oportunidade de aproximar ainda mais o Time Brasil dos brasileiros. A 99 faz parte da rotina de milhões de pessoas em todo o país e tem uma enorme capacidade de conexão com a população. Por meio dessa parceria, vamos ampliar o alcance dos valores olímpicos, inspirar mais pessoas por meio do esporte e avançar em nossa ambição de transformar o Brasil em uma Nação Esportiva. Estamos muito felizes em contar com uma marca que compartilha conosco atributos como inovação, celebração e, principalmente, conexão entre pessoas. Assim como todos os outros parceiros que temos, a 99 terá um papel importantíssimo nesses dois anos que temos de ciclo para Los Angeles 2028”, ressalta Manoela Penna, diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do Comitê Olímpico do Brasil.

E a parceria chega em um momento bem oportuno. “A conexão é tão grande que conseguimos conectar a 99ª medalha de ouro brasileira nos Jogos Sul-Americanos com nosso anúncio da parceria nas redes sociais. O ouro de Fernando Balotelli, do Decatlo, tornou-se um marco a ser celebrado também por nós”, comemora Ana.

A 99 também poderá desenvolver ações e experiências com atletas e o Time Brasil, além de ativações em eventos, centros de treinamento e bases de preparação. A parceria inclui ainda iniciativas de conteúdo e relacionamento com os públicos da marca ao longo do ciclo olímpico.

Com a parceria, 99 e Time Brasil passam a compartilhar uma mesma jornada até os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028, conectando o esporte olímpico brasileiro ao ecossistema de mobilidade, delivery e serviços da plataforma.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia voltada à conveniência e soluções para as necessidades do dia a dia dos brasileiros. Parte do grupo global DiDi, a 99 conecta milhões de pessoas em todo o Brasil com serviços de transporte, pagamentos e delivery — tudo em um só app.

Sobre o COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) é uma organização não governamental, filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI), que trabalha na gestão técnica, administrativa e política do esporte nacional. A missão do COB é desenvolver e representar com excelência o esporte de alto rendimento do Brasil, trabalhando na melhoria de resultados esportivos do Time Brasil, elevando a maturidade de gestão do COB e Confederações filiadas e fortalecendo a imagem do esporte olímpico brasileiro. É dever do COB ainda proteger e promover os valores olímpicos em território nacional.

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Ao longo de seus 112 anos de existência (fundado em 8 de junho de 1914), o COB já levou o Brasil à conquista de 171 medalhas em Jogos Olímpicos (41 de ouro, 49 de prata, 81 de bronze) e 38 medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude (11 de ouro, 15 de prata e 12 de bronze).