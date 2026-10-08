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Truque prático para limpar a air fryer revoluciona a rotina na cozinha ao remover gordura encrustada em menos de um minuto: aprenda o método infalível

Método promete poupar tempo sem desgastar o material das marcas famosas; entenda por que manter o aparelho desligado é crucial para a segurança

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LS
Lara Santana
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Lara Santana
Repórter
08/10/2026 20:44

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Truque prático para limpar a air fryer revoluciona a rotina na cozinha ao remover gordura encrustada em menos de um minuto: aprenda o método infalível
Truque prático para limpar a air fryer revoluciona a rotina na cozinha ao remover gordura encrustada em menos de um minuto: aprenda o método infalível crédito: Tupi

A higienização da fritadeira elétrica nem sempre ganha prioridade no cotidiano. Para contornar a dificuldade, uma mistura de água e detergente permite desengordurar o cesto removível em menos de um minuto, sem desgastar o revestimento interno.

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O procedimento deve ser feito exclusivamente com a air fryer desligada da tomada e fria. Especialistas ressaltam que o usuário nunca deve ligar o aparelho com líquidos em seu interior, aplicando o método apenas nas peças removíveis.



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Passo a passo da limpeza rápida


O método de higienização reúne etapas práticas:




  • retirar a air fryer da tomada após o uso e aguardar sua estrutura esfriar por completo;




  • remover o cesto ou gaveta removível, descartar resíduos soltos e cobrir a área suja com água quente e algumas gotas de detergente;




  • deixar a solução agir por um curto período de tempo;




  • descartar a mistura e utilizar uma esponja macia para remover a gordura amolecida, evitando fricção excessiva;




  • lavar as peças em água corrente e secá-las completamente antes de recolocá-las no equipamento.




Ação da água quente e cuidados com o aparelho


A temperatura elevada auxilia o amolecimento da gordura endurecida, enquanto o detergente envolve as partículas para soltá-las da superfície. Em situações com resíduos queimados ou muito incrustados no fundo, as peças exigem imersão na solução por um período entre cinco e dez minutos.


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Esponjas ou palhas de aço arranham o acabamento antiaderente e reduzem a durabilidade da fritadeira. A higienização pede movimentos suaves com o lado macio da esponja, além do cumprimento das orientações presentes no manual do fabricante.


A gordura gerada na fritura também atinge as paredes internas e a resistência elétrica. A lavagem rápida do cesto não substitui limpezas periódicas completas, essenciais para garantir o funcionamento correto e a vida útil do eletrodoméstico.

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Realizar a limpeza logo após o esfriamento evita que restos de alimentos endureçam e fiquem fixados nas superfícies com o passar do tempo.


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