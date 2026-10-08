Shake Shack em BH? Chegada da rede no Brasil vem acompanhada de uma meta de 40 restaurantes pelo país

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A Bold Hospitality Company, dona no Brasil das redes Outback, Abbraccio e Aussie, anunciou nesta quarta-feira (7) um acordo para trazer ao país a rede norte-americana de hambúrgueres Shake Shack. A primeira unidade está prevista para 2027, em São Paulo, com a meta de abrir 40 restaurantes em dez anos.

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O contrato foi estruturado no modelo de master-franquia exclusiva, formato em que a proprietária concede os direitos de expansão por meio de lojas próprias ou subfranqueadas. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados.

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Mauro Guardabassi, atual diretor de operações da Bold, assume o cargo de presidente da Shake Shack Brasil para liderar as atividades no mercado nacional. O executivo ressaltou o carinho antigo do público brasileiro pela marca e a união em torno do serviço de hospitalidade.

Expansão e adaptação do cardápio

Fundada em 2004 em Nova York, a Shake Shack tem foco em hambúrgueres e milkshakes. A rede contabiliza 710 restaurantes, sendo cerca de 460 nos Estados Unidos e mais de 250 em outros países. Na América Latina, o grupo já marca presença no México e também prepara sua chegada ao Panamá.

A operação brasileira pretende trabalhar em parceria com produtores e fornecedores locais. Dessa forma, o cardápio combinará produtos tradicionais da marca global com ingredientes adaptados ao mercado nacional.

Com essa movimentação, a Bold entra na disputa do segmento de consumo rápido no Brasil, que reúne redes como McDonald's, Burger King e Madero. O grupo é controlado pela Vinci Compass, gestora que adquiriu 67% da operação brasileira da Bloomin’ Brands por R$ 1,4 bilhão em novembro de 2024. A companhia já soma mais de 200 restaurantes em 22 estados e no Distrito Federal.

Pierre Berenstein, CEO da Bold Hospitality Company, classificou a estreia como um marco histórico voltado à conexão com os consumidores por meio da gastronomia.

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