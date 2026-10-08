Shake Shack em BH? Chegada da rede no Brasil vem acompanhada de uma meta de 40 restaurantes pelo país
Famosa rede de hambúrgueres nova-iorquina estreia em São Paulo em 2027; grupo responsável pelo Outback planeja forte expansão nacional em dez anos
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A Bold Hospitality Company, dona no Brasil das redes Outback, Abbraccio e Aussie, anunciou nesta quarta-feira (7) um acordo para trazer ao país a rede norte-americana de hambúrgueres Shake Shack. A primeira unidade está prevista para 2027, em São Paulo, com a meta de abrir 40 restaurantes em dez anos.
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O contrato foi estruturado no modelo de master-franquia exclusiva, formato em que a proprietária concede os direitos de expansão por meio de lojas próprias ou subfranqueadas. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados.
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Mauro Guardabassi, atual diretor de operações da Bold, assume o cargo de presidente da Shake Shack Brasil para liderar as atividades no mercado nacional. O executivo ressaltou o carinho antigo do público brasileiro pela marca e a união em torno do serviço de hospitalidade.
Expansão e adaptação do cardápio
Fundada em 2004 em Nova York, a Shake Shack tem foco em hambúrgueres e milkshakes. A rede contabiliza 710 restaurantes, sendo cerca de 460 nos Estados Unidos e mais de 250 em outros países. Na América Latina, o grupo já marca presença no México e também prepara sua chegada ao Panamá.
A operação brasileira pretende trabalhar em parceria com produtores e fornecedores locais. Dessa forma, o cardápio combinará produtos tradicionais da marca global com ingredientes adaptados ao mercado nacional.
Com essa movimentação, a Bold entra na disputa do segmento de consumo rápido no Brasil, que reúne redes como McDonald's, Burger King e Madero. O grupo é controlado pela Vinci Compass, gestora que adquiriu 67% da operação brasileira da Bloomin’ Brands por R$ 1,4 bilhão em novembro de 2024. A companhia já soma mais de 200 restaurantes em 22 estados e no Distrito Federal.
Pierre Berenstein, CEO da Bold Hospitality Company, classificou a estreia como um marco histórico voltado à conexão com os consumidores por meio da gastronomia.
Raio-x da rede
Ano de fundação: 2004, em Nova York, nos Estados Unidos
Total de restaurantes: mais de 710 unidades, com cerca de 460 nos EUA e mais de 250 em outros países
Receita em 2025: US$ 1,45 bilhão (R$ 7,3 bilhões), avanço de 15,4% em relação a 2024
Lucro líquido em 2025: US$ 49,7 milhões (R$ 249,5 milhões)
Receita com licenciamento: US$ 54,1 milhões (R$ 271,6 milhões)
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Negociação em bolsa: Nova York (NYSE), sob o código SHAK