Você prepara o bolo de cenoura do jeito errado: entenda a técnica de aeração capaz de transformar uma massa pesada em um resultado muito fofo
O erro comum ocorre logo no início do preparo; saiba como o uso correto da batedeira muda a estrutura da massa e evita o aspecto denso
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O bolo de cenoura é um clássico do lanche da tarde, mas muitos se frustram com um resultado pesado e denso, o famoso "bolo solado". A boa notícia é que existe uma técnica de confeitaria que resolve esse problema de forma simples, garantindo uma massa aerada e muito fofa.
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O segredo não está em ingredientes exóticos, mas em um passo crucial no início do preparo: o uso da batedeira para criar uma base leve antes de adicionar os outros componentes. Este método, que foca na aeração, transforma completamente a textura final do bolo.
Quais são os ingredientes para a massa?
Para um bolo que serve até oito pessoas, você vai precisar de ingredientes simples e fáceis de encontrar. Anote a lista completa para não se esquecer de nada:
Para a massa: três cenouras médias descascadas e picadas; quatro ovos inteiros; uma xícara de óleo; duas xícaras de açúcar; duas xícaras e meia de farinha de trigo; e uma colher de sopa de fermento em pó.
E para a cobertura crocante?
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A calda de chocolate é parte essencial da experiência. Para fazer aquela casquinha que quebra na primeira mordida, separe os seguintes itens:
Para a cobertura: uma xícara de açúcar; uma xícara de achocolatado em pó; duas colheres de sopa de manteiga sem sal; e cinco colheres de sopa de leite integral.
Qual o segredo para o bolo não solar?
O grande segredo está no preparo inicial. Em vez de misturar todos os ingredientes líquidos no liquidificador de uma só vez, a técnica correta é usar uma batedeira para criar uma base aerada. O processo consiste em bater os ovos com o açúcar por cerca de cinco minutos, até formar um creme claro, volumoso e fofo.
Essa emulsão inicial incorpora ar à massa, o que é fundamental para garantir a leveza após o cozimento. Somente depois de obter esse creme, a mistura de cenoura e óleo (batida no liquidificador) deve ser incorporada, seguida pelos ingredientes secos peneirados.
Como preparar o bolo passo a passo?
Pré-aqueça o forno a 180 °C e unte uma forma com manteiga e farinha.
Na batedeira, bata os ovos e o açúcar em velocidade alta até obter um creme esbranquiçado e fofo.
No liquidificador, bata as cenouras com o óleo até a mistura ficar homogênea.
Incorpore a mistura de cenoura ao creme de ovos na batedeira, batendo em velocidade baixa.
Adicione a farinha e o fermento peneirados aos poucos, misturando delicadamente com uma espátula.
Despeje a massa na forma e asse por aproximadamente 40 minutos.
Para a cobertura, misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar.
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Despeje a calda ainda quente sobre o bolo já assado e espere esfriar para formar a casquinha.