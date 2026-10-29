Malu Gaspar: Flávio Bolsonaro submete direita a vexame

A jornalista Malu Gaspar classificou de “lambança bolsonarista” a fuga de Flávio Bolsonaro e a carta divulgada pelo candidato derrotado à presidência da República ao chegar nos Estados Unidos. Em seu blog no jornal O Globo, a jornalista disse que a ação foi uma “patacoada” e mina bastante a credibilidade dos Bolsonaros. “A carta é tão golpista quanto delirante. Não vale a pena nem perder tempo contestando a tentativa canhestra de deslegitimar a eleição presidencial”, analisou.

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Malu Gaspar destacou que Flávio ficou sozinho em sua iniciativa, já que aliados ficaram desnorteados e revoltados com a atitude do senador. “Flávio sepultou definitivamente a possibilidade de ser líder da oposição”, comentou a jornalista.

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Para a jornalista, o tom da carta mostra que Flávio, tratado na campanha como um moderado, tem “o DNA bolsonarista: só se preocupa com eles mesmos”.

A ação de Flávio abre espaço para uma tentativa de reorganização da direita, acredita Malu Gaspar. “Mas até isso pode ser temporário, já que em política não existe vácuo. O difícil é saber quem seria capaz de superar o bolsonarismo e conduzir a oposição por um rumo consequente”, opinou. Ela destacou a entrevista do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Estado de S.Paulo, rejeitando fraudes nas urnas e admitindo a possibilidade de ser candidato à presidência em 2030.

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Sobre o futuro de Flávio, a colunista da Globonews cravou: “Vai ficar no exterior fazendo live e escrevendo carta golpista”.