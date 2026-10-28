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O plano secreto: fuga de Flávio Bolsonaro foi traçada semanas antes da derrota para Lula

Estratégia traçada nos bastidores contou com articulação nos EUA e apoio familiar

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Repórter
28/10/2026 08:45 - atualizado em 28/10/2026 08:47

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O plano secreto: fuga de Flávio Bolsonaro foi traçada semanas antes da derrota para Lula
Flávio Bolsonaro manteve um plano de fuga para os Estados Unidos crédito: Charles Vieira/Divulgação

A fuga do senador e candidato derrotado na eleição pressidencial Flávio Bolsonaro (PL) já estava traçada semanas antes da execução. O plano de contenção foi estruturado caso o candidato do PL sofresse uma derrota nas urnas.

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Segundo a colunista Bel Megale, do jornal “O Globo”, o parlamentar, aliados e familiares chegaram a pensar na possibilidade de fugir para os Estados Unidos. A mudança de postura ocorreu após o primeiro turno, momento em que o candidato do partido superou Lula na contagem inicial.

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Articulação internacional nos Estados Unidos

Eduardo Bolsonaro, que reside nos Estados Unidos desde o ano passado, assumiu a articulação central da saída do irmão. Ele organizou as tratativas com o ex-apresentador da "Jovem Pan", Paulo Figueiredo.

A dupla manteve diálogos com autoridades da gestão Donald Trump para viabilizar o acolhimento de Flávio diante de um revés eleitoral. Os articuladores sustentavam a tese de que qualquer desfecho sem vitória demonstraria fraude eleitoral, hipótese conspiratória que nunca ocorreu.

Assim que o resultado confirmou a vitória de Lula na disputa presidencial, Trump passou a contestar publicamente a apuração. O político deu declarações colocando em dúvida a lisura das eleições brasileiras sem apresentar evidências.

Roteiro de viagem e barreiras de apuração

Aliados e familiares indicaram que o plano traçado para a saída do senador envolvia uma travessia pela Venezuela. Nessa terça-feira (27/10), informações desencontradas sobre a fuga foram divulgadas por aliados sobre o paradeiro de Flávio e família. Na madrugada desta quarta-feira (28/10), o governo argentino informou que o senador passou pela fronteira na noite de terça e embarcou para o Equador. O destino final seria Miami, nos Estados Unidos.

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O Departamento de Estado norte-americano formalizou o acolhimento: os vistos de permanência no país estão confirmados para Flávio e seus familiares.

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