Flávio, um dia antes de sair do país: 'Nunca pensei em sair do país'

O senador Flávio Bolsonaro publicou na segunda-feira (26/10) um vídeo em que diz nunca ter cogitado a possibilidade de sair do país caso não vencesse as eleições de 2026. Nesta terça-feira (27/10), a Polícia Federal apontou que o ex-candidato à presidência embarcou em um voo em direção aos Estados Unidos.

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Na gravação, divulgada em suas redes sociais um dia depois do segundo turno, Flávio critica a apreensão de seus passaportes pela justiça brasileira. Segundo ele, a decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes com base em uma fala de Eduardo Bolsonaro, que disse que Flávio deveria deixar o país se não conseguisse se eleger.

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“Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é justiça?”, questionou o senador. Em seguida, negou ter intenções de fugir e afirmou que colaboraria com a justiça: “Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar."

Nesta madrugada, o site argentino Infobae publicou que Flávio teria utilizado sua carteira de identidade para cruzar a fronteira do país e seguir para os EUA em um jato. A apuração da PF é de que Flávio tentará entrar no território utilizando seu passaporte italiano, que também deveria ter sido entregue às autoridades.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria