Flávio Bolsonaro fugiu? Aliados são avisados que senador saiu do país

Aliados do núcleo mais próximo da família Bolsonaro receberam a informação, nesta terça-feira (27/10), de que o senador fugiu do Brasil rumo à Argentina. O trajeto relatado indicava que, a partir do território vizinho, ele pretendia seguir viagem em direção aos Estados Unidos. As informações são da coluna da Mônica Bergamo, do jornal “Folha de S.Paulo”.

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A Polícia Federal realiza um rastreamento nos pontos de fronteira do Brasil para averiguar os fatos. Levantamentos preliminares dos agentes apontam que o parlamentar não passou oficialmente pela fronteira regular entre os dois países. Policiais federais também executam uma checagem detalhada de voos internacionais.

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O governo da Argentina informou que inexiste qualquer registro da entrada do parlamentar no país. Diante da ausência de registros oficiais, caso a travessia tenha ocorrido, deu-se de forma clandestina. O paradeiro do congressista e de seus familiares permanece desconhecido.

Relatos na fronteira e aeronave monitorada

Durante a madrugada, o site argentino "Infobae" publicou que o congressista teria cruzado a divisa nacional portando seu documento de identidade. Segundo o veículo de imprensa, ele embarcaria em um jato Gulfstream no município de Puerto Iguazú para seguir até os Estados Unidos.

A aeronave citada decolou de Buenos Aires às 22h14 de segunda-feira (26) e aterrissou em Puerto Iguazú às 23h45. Plataformas de rastreamento confirmam que o avião continua no aeroporto local. Noticiários argentinos apontam que o senador teria entrado a pé no país para chegar ao terminal, mas teria desistido de embarcar no voo fretado.

Determinação judicial e retenção de passaportes

Nesta terça-feira (27/10), a Polícia Federal cancelou todos os passaportes emitidos no nome de Flávio Bolsonaro.

A deliberação tornou-se pública um dia após o parlamentar perder a eleição presidencial para Lula (PT). Flávio é alvo de investigação formal em andamento no STF.

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Investigadores da Polícia Federal intimaram o político na manhã de segunda-feira para entregar documentos oficiais em até 24 horas: passaporte comum, modelo diplomático e identificações emitidas por outras nações que porventura estejam sob sua titularidade.