Deputados pedem apreensão de passaporte de Flávio Bolsonaro após derrota

A deputada federal Duda Salabert (Psol) e os deputados Otoni de Paula (PSD-RJ) e Rogério Correia (PT) pediram a apreensão do passaporte do ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Segundo os parlamentares, existe a chance do senador fugir do país após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito.

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Os parlamentares argumentam que Flávio Bolsonaro possa sair do país para não enfrentar investigações em curso contra ele. No entanto, não há confirmação de que o senador tenha planos para deixar o Brasil.

O primeiro deputado a falar sobre uma possível fuga de Flávio e sobre a retenção de seu passaporte foi Rogério Correia. O parlamentar mineiro citou escândalos em que o "filho 01" de Jair Bolsonaro estaria supostamente envolvido, além de afirmar que a vitória de Lula marca "o fim da família Bolsonaro".

"Denunciei a campanha inteira, as falcatruas e a corrupção de Flávio Bolsonaro e da família dele. Olha: Vorcaro, R$ 72 milhões que ele recebeu no fundo Havengate, pediu R$ 134 milhões, foi o Bolsomaster, roubo de aposentados do INSS, roubos de Bitcoin, que nós vimos lavagem dinheiro, Willer Tomaz, que até casa, mansão e ilha, ele roubou do Brasil e do nosso jogador Richarlison. Foram roubos, roubos e roubos, vamos reter [o passaporte], porque ele vai tentar fugir. É o fim da família Bolsonaro. É a vitória de Lula", afirma, no vídeo.

Passaporte de Flávio preso amanhã ! Entrando no STF já ! https://t.co/4Fucta3J8H — Rogério Correia 1??3???? (@RogerioCorreia_) October 25, 2026

Outro parlamentar a se posicionar sobre o assunto foi Otoni de Paula, ex-aliado de Jair Bolsonaro, que apoiou Lula no pleito de 2026. O deputado não-reeleito publicou um vídeo avisando que protocolou um pedido para que Flávio tenha seu passaporte confiscado caso tente deixar o país.

"Eu acabei de protocolar com os meus advogados uma representação à Procuradoria-Geral da República, uma tutela cautelar de urgência. Notícias de fatos e requerimentos de providência judicial imediata. É a proibição de saída do país e entrega do passaporte e diligências essenciais contra o sr. Flávio Bolsonaro. Ele não vai fugir do país, porque o negão aqui não deixou e não vai deixar. (...) Miliciano, os seus esquemas com o Vorcaro, vai ter que pagar aqui [no Brasil]" declarou o pastor evangélico.

Flavio terá seu passaporte confiscado se tentar fugir do país. https://t.co/pCOqfGUsCz — Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) October 26, 2026

Por fim, Duda Salabert também se posicionou sobre o caso, na madrugada desta segunda-feira (26/10). A deputada mineira diz que, além de tentar fugir do país para não enfrentar as investigações, Flávio irá "tramar contra a soberania nacional" junto do irmão, Eduardo Bolsonaro.

????URGENTE: Acabo de pedir a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro. O próximo passo desse bandido é tentar fugir do Brasil para não enfrentar os vários inquéritos em seu nome. Precisa ser preso logo. Não podemos permitir que ele se junte ao irmão nos EUA para tramar contra a soberania nacional! — Duda Salabert (@DudaSalabert) October 26, 2026

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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