Governador mais votado do país é cotado para o Ministério da Fazenda de Lula 4

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), desponta como o principal cotado para assumir o comando do Ministério da Fazenda no governo Lula 4. Aliados e integrantes da gestão federal apontam o líder piauiense como o nome que mais ganha força nos bastidores para ocupar a pasta econômica. O próprio Fonteles admitiu essa possibilidade em conversas com pessoas próximas, segundo a colunista Bela Megale, do jornal “O Globo”.

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A confirmação do convite exige uma mudança no comando político do Piauí. Se o presidente Lula oficializar a proposta, o governador terá que renunciar ao cargo estadual. Na disputa nas urnas, Fonteles alcançou o posto de governador mais votado do Brasil, atingindo a marca de 70% dos votos em seu estado.

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Transição no Executivo piauiense

A necessidade de deixar o governo local não é vista como um obstáculo. Aliados de Fonteles afirmam que o chefe do Executivo não vê problemas em deixar o posto estadual para o vice-governador eleito, Washington Bandeira.

A proximidade entre os dois gestores vem de muitos anos: eles mantêm laços de amizade construídos desde os tempos da escola. Washington Bandeira é filiado ao PT e conta com a total confiança do governador para assumir a chefia do estado.

Experiência fazendária e atuação na campanha

O perfil técnico de Fonteles conta com formação acadêmica em matemática. No setor público, ele exerceu o cargo de secretário da Fazenda do Piauí durante o período de janeiro de 2015 até março de 2022, integrando o governo de Wellington Dias.

A ligação com o presidente também envolveu forte atuação política recente. Fonteles atuou como um dos principais coordenadores da campanha eleitoral de Lula durante o segundo turno. O governador desempenhou papel essencial no pleito presidencial, fato que recebeu o reconhecimento direto do próprio Lula.

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A influência de Fonteles incidiu de forma decisiva na estratégia eleitoral, sendo ele um dos responsáveis por convencer o presidente sobre a importância de mergulhar com tudo na comunicação digital. O governador sugeriu que Lula passasse a fazer as gravações em formato de “selfie”, com o próprio presidente se filmando para a campanha.