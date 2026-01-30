Wellington Dias será coordenador da campanha de Lula no Nordeste

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, será um dos coordenadores da campanha de Lula no Nordeste.

O principal papel do ministro será munir a campanha à reeleição do presidente com dados dos programas sociais administrados pelo seu ministério nos últimos quatro anos.

Ex-governador do Piauí, Dias tem mandato no Senado até 2031 e ficará à frente do Ministério do Desenvolvimento Social até o fim do governo Lula.

Em seu berço eleitoral, o ministro apoiará a reeleição de Rafael Fonteles, do PT. O ministro descartou lançar o nome de seu filho, Vinícius Dias, como vice do governador.