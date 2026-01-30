Assine
overlay
Início PlatôBr

Wellington Dias será coordenador da campanha de Lula no Nordeste

Ministro também continuará à frente do Ministério do Desenvolvimento Social até o fim do governo

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
30/01/2026 06:03

compartilhe

SIGA
x
Wellington Dias será coordenador da campanha de Lula no Nordeste
Wellington Dias será coordenador da campanha de Lula no Nordeste crédito: Platobr Politica

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, será um dos coordenadores da campanha de Lula no Nordeste.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O principal papel do ministro será munir a campanha à reeleição do presidente com dados dos programas sociais administrados pelo seu ministério nos últimos quatro anos.

Ex-governador do Piauí, Dias tem mandato no Senado até 2031 e ficará à frente do Ministério do Desenvolvimento Social até o fim do governo Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seu berço eleitoral, o ministro apoiará a reeleição de Rafael Fonteles, do PT. O ministro descartou lançar o nome de seu filho, Vinícius Dias, como vice do governador.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay