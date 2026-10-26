Governador cravou vitória de Lula com menos de 2% das urnas apuradas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), antecipou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) quando apenas 1,87% das urnas haviam sido apuradas, nesse domingo (25/10).

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Em vídeo divulgado nas redes sociais, o petista, que é bacharel em Matemática e integrou o comando da campanha presidencial no segundo turno, demonstrou confiança na reviravolta eleitoral antes mesmo de a totalização dos votos avançar.

https://t.co/LoGdXhuznt — Rafael Fonteles (@RafaelFonteles_) October 25, 2026

“Com esse percentual, de quase 2% das urnas apuradas, já podemos dizer que Lula vai vencer as eleições”, declarou Fonteles no vídeo. A previsão ocorreu ainda nos primeiros momentos da apuração, quando o resultado estava longe de ser definido oficialmente. Ao longo da contagem, Lula começou à frente, foi ultrapassado por Flávio Bolsonaro e, posteriormente, retomou a liderança, que manteve até a confirmação da vitória.

A declaração do governador chamou atenção pela antecedência. Com menos de 2% das urnas totalizadas, Fonteles já projetava a reeleição do presidente, que chegou ao segundo turno após terminar a primeira etapa da disputa atrás do candidato do PL.

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A previsão se confirmou ao fim da apuração. Lula conquistou seu quarto mandato presidencial com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. O resultado marcou a primeira vez, desde a redemocratização, que um candidato à Presidência conseguiu reverter uma desvantagem do primeiro turno e vencer a votação decisiva.

