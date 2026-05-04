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Com petistas raiz em extinção, governador vira modelo para a nova geração

Sem estridência e com articulação, estilo de Rafael Fonteles no Piauí entra no radar de lideranças do PT

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
04/05/2026 11:41

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Com petistas raiz em extinção, governador vira modelo para a nova geração
Com petistas raiz em extinção, governador vira modelo para a nova geração crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Com os petistas raiz aqueles militantes à la Lindberg Farias em extinção, a nova safra de políticos do PT tem acompanhado com atenção os movimentos do governador do Piauí, Rafael Fonteles.

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Prestes a completar 41 anos, o governador é matemático, professor e empresário. Foi eleito em primeiro turno em 2022 e disputará a reeleição em outubro.

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Com bons índices de aprovação, costuma dizer que “não há mais espaço para estridência” e que é preciso dialogar com todos. Pela capacidade de articulação em diferentes espectros da política, a coluna já ouviu, inclusive, em tom de elogio, que Rafael Fonteles é “um Centrão dentro do PT”.

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