Em meio aos cacos, o grande vitorioso do PT na noite de 4 de outubro

Para a surpresa de ninguém, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, foi reeleito no primeiro turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para além do desempenho do PT no Ceará e na Bahia, onde o jogo acabou virando em favor dos governadores do partido, Elmano de Freitas e Jerônimo Rodrigues, ambos reeleitos, Fonteles foi a grande sensação petista deste domingo, 4.

Com 70,90% dos votos válidos, ele teve o melhor desempenho entre os candidatos aos governos estaduais mais do que Jorginho Mello (PL), igualmente reeleito em Santa Catarina, com 68,98% dos votos. A votação expressiva, em meio a resultados desapontadores para o PT, o coloca em quinto lugar no ranking de governadores eleitos com maior folga no primeiro turno da história.

Além da vitória maiúscula, o petista Fonteles elegeu quem quis, incluindo os dois senadores: Marcelo Castro (MDB), reeleito, e o deputado Júlio César (PSD), que, após sete mandatos, derrotou o presidente do PP, Ciro Nogueira.

Rafael Fonteles, aos 41 anos, se consolida como um nome forte de um PT que tende a enfrentar enormes desafios pela frente. No Piauí, ganha ainda mais musculatura para disputar espaço com o hoje ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, já chamado diversas vezes de “gênio político” por Lula Dias, incrivelmente, não conseguiu eleger o filho deputado estadual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nacionalmente, Fonteles poderá ser descoberto como alternativa para a sucessão de Lula, embora haja outros nomes à frente dele nessa fila.