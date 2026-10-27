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EUA vão conceder visto a Flávio Bolsonaro e familiares

Informação foi confirmada ao Correio por fonte do Departamento de Estado norte-americano, em meio às suspeitas de saída do senador do Brasil

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Armando Holanda - Correio Braziliense
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Armando Holanda - Correio Braziliense
Repórter
27/10/2026 18:42

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Possível chegada de Flávio aos Estados Unidos movimenta integrantes da direita norte-americana
Possível chegada de Flávio aos Estados Unidos movimenta integrantes da direita norte-americana crédito: AFP

O Departamento de Estado dos Estados Unidos vai conceder visto ao senador Flávio Bolsonaro (PL) e a seus familiares. A informação foi repassada ao Correio por uma fonte ligada ao órgão responsável pela política externa norte-americana, em meio às suspeitas de que o parlamentar tenha deixado o Brasil após a derrota na disputa presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A sinalização do governo norte-americano ocorre em um momento de incerteza sobre o paradeiro do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Polícia Federal apura informações de que o senador teria deixado o território brasileiro pela Argentina, com destino aos Estados Unidos. Aliados do parlamentar negam que ele esteja em fuga.

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A possível chegada de Flávio aos Estados Unidos também movimenta integrantes da direita norte-americana ligados ao movimento Make America Great Again (MAGA), principal base política do presidente Donald Trump. O grupo mantém interlocução com setores do bolsonarismo e esteve envolvido na articulação de medidas de pressão contra o Brasil, incluindo o tarifaço imposto pelo governo norte-americano. Ele tende a ficar na Flórida, onde deve receber apoio de membros do governo Trump.

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Apesar da informação sobre a concessão dos vistos, ainda não há confirmação oficial sobre a localização de Flávio, tampouco sobre a data de uma eventual entrada nos Estados Unidos. Também não está esclarecido qual tipo de visto será concedido ao senador e a seus familiares, nem se a medida envolve algum tratamento excepcional por parte de Washington.

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