"Flávio vai nos representar em um país livre", diz deputado aliado de Bolsonaro
Maurício Marcon (PL-RS) confirma saída do senador rumo ao exterior e alega que nova estratégia promete movimentar os bastidores em Brasília
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O deputado Maurício Marcon (PL-RS), aliado da família Bolsonaro, confirmou a saída de Flávio Bolsonaro do país. Em vídeo gravado para as redes sociais nesta terça-feira (27/10), o parlamentar afirmou que o senador vai liderar a oposição de fora do Brasil e buscará o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
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Na gravação, Marcon declarou que "Flávio vai nos representar em um país livre", referindo-se aos Estados Unidos. Afirmou ainda que a apreensão dos passaportes do ex-candidato fazia parte de uma estratégia para pressionar senadores a votar em Davi Alcolumbre, que teria o compromisso de não abrir procedimentos de impedimento.
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De acordo com o parlamentar, o suposto plano deu errado após Flávio Bolsonaro deixar o território nacional. Marcon defendeu que senadores alinhados ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes não tenham dúvidas e abram o voto para Rogério Marinho ou para a indicação da oposição, sustentando que Alcolumbre não pode permanecer no Senado Federal.
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Na madrugada desta terça-feira, o site argentino Infobae publicou que o senador teria utilizado sua carteira de identidade para cruzar a fronteira e embarcar em um jato em direção aos Estados Unidos. A Polícia Federal apurou que Flávio tentará entrar no território norte-americano utilizando um passaporte que deveria ter sido entregue às autoridades.