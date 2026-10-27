"Quem é inocente não foge", diz Maria do Rosário sobre Flávio Bolsonaro

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), vice-líder do PT na Câmara dos Deputados, criticou a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil, com destino aos Estados Unidos. Em declaração ao Correio, a parlamentar afirmou que a viagem representa uma tentativa de evitar responsabilização por possíveis crimes.

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“Quem é inocente não foge. A fuga de Flávio é a fuga de um criminoso que não quer ser responsabilizado por seus crimes. A repetição do que sempre a sua família faz”, declarou Maria do Rosário.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio, Flávio deixou o país acompanhado da esposa e das filhas. A movimentação ocorre em meio a notícias sobre sua saída do Brasil e a possíveis desdobramentos judiciais.

A reportagem tentou contato com o senador por meio de mensagens e ligações pelo WhatsApp, mas não obteve resposta. O celular permanece fora de área.

Até o momento, Flávio Bolsonaro não se manifestou sobre as declarações. A saída do senador do Brasil ganhou repercussão nesta terça-feira (27/10), após relatos de que ele teria viajado para os Estados Unidos na madrugada.

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