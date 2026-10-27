Assine
overlay
Início Política
REAÇÃO POLÍTICA

"Quem é inocente não foge", diz Maria do Rosário sobre Flávio Bolsonaro

Vice-líder do PT na Câmara afirma que viagem do senador aos Estados Unidos indica tentativa de evitar responsabilização

Publicidade
Carregando...
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
27/10/2026 16:00

compartilhe

×
Deputada Maria do Rosário ( PT - RS ), durante discussão e votação de propostas.
A vice-líder do PT na Câmara dos Deputados, Maria do Rosário, criticou a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil, com destino aos Estados Unidos crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), vice-líder do PT na Câmara dos Deputados, criticou a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil, com destino aos Estados Unidos. Em declaração ao Correio, a parlamentar afirmou que a viagem representa uma tentativa de evitar responsabilização por possíveis crimes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Quem é inocente não foge. A fuga de Flávio é a fuga de um criminoso que não quer ser responsabilizado por seus crimes. A repetição do que sempre a sua família faz”, declarou Maria do Rosário.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio, Flávio deixou o país acompanhado da esposa e das filhas. A movimentação ocorre em meio a notícias sobre sua saída do Brasil e a possíveis desdobramentos judiciais.

A reportagem tentou contato com o senador por meio de mensagens e ligações pelo WhatsApp, mas não obteve resposta. O celular permanece fora de área.

Até o momento, Flávio Bolsonaro não se manifestou sobre as declarações. A saída do senador do Brasil ganhou repercussão nesta terça-feira (27/10), após relatos de que ele teria viajado para os Estados Unidos na madrugada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Tópicos relacionados:

eua flavio-bolsonaro fuga maria-do-rosario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay