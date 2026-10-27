Janones sobre futuro de Flávio: 'Vamos jogar mais um Bolsonaro na cadeia'

O deputado federal André Janones (Rede) ironizou a suposta fuga do senador e candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), e disse que ele será preso e fará companhia ao pai, Jair Bolsonaro, na cadeia.

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Na postagem, o "general" do "Exército do Lula" fez referência às falas de Flávio de que receberia a faixa presidencial do ex-presidente. Para ele, o ex-candidato à Presidência achava que tiraria o pai da cadeia, mas afirmou que, na verdade, o senador também irá preso.

"Acharam que iam tirar Bolsonaro da cadeia e, no fim das contas, vamos jogar mais um [Bolsonaro] lá, para fazer companhia para ele!", debochou o parlamentar, via X.

Nos comentários da publicação, apoiadores embarcaram na provocação de Janones, utilizando "memes" de Flávio Bolsonaro junto ao pai, atrás de grades e com roupas de presidiário.

Confira a publicação feita por André Janones nas redes sociais:

Acharam que iam tirar Bolsonaro da cadeia e no fim das contas vamos é jogar mais um la , pra fazer companhia pra ele ! ???? — André Janones (@AndreJanonesMG) October 27, 2026

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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