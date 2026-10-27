Regina Duarte diz estar abalada e contesta reeleição de Lula: ‘Vai ficar por isso’

A atriz e diretora de teatro Regina Duarte manifestou surpresa e afirmou estar "abalada" com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nessas eleições. A manifestação ocorreu dois dias após a confirmação do resultado das urnas no domingo (25/10), momento em que a artista utilizou suas redes sociais para questionar o desempenho eleitoral apresentado pelo petista no segundo turno da disputa.

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Em publicação no Instagram, Regina Duarte compartilhou dados originados de uma conta de Portugal sobre a apuração dos votos no Brasil. O conteúdo divulgado analisava o crescimento da votação de Lula, que havia encerrado a etapa inicial da disputa, realizada em 4 de outubro, atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Questionamentos sobre a apuração dos votos

A publicação compartilhada pela artista detalhou o crescimento verificado na votação do candidato petista entre as etapas do pleito. De acordo com a imagem veiculada, Lula passou de 53 milhões de votos no primeiro turno para 64 milhões no segundo turno, o que representou uma diferença de 11 milhões de votos apurados.

A análise da página portuguesa argumentava que o acréscimo de 11 milhões de votos superava os 8,7 milhões somados por todos os outros concorrentes no primeiro turno. Conforme o texto divulgado, o petista teria absorvido integralmente os eleitores de seus oponentes e ainda atraído 3 milhões de pessoas ausentes na etapa anterior.

Ao divulgar os números, a atriz declarou que os portugueses estariam surpresos com o desfecho das eleições brasileiras. Na legenda da publicação na rede social, Regina Duarte fez uma provocação e questionou: "Vai ficar por isso mesmo?".

Trajetória política e artística

A atriz participou do poder público ao exercer o cargo de Secretária Especial de Cultura durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Antes de atuar na administração pública, Regina Duarte construiu uma longa trajetória artística e acumulou décadas de trabalho na TV Globo. Na emissora, a artista participou do elenco de novelas de repercussão popular como "Vale Tudo", "Rainha da Sucata" e "Selva de Pedra".