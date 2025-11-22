Regina Duarte reage à prisão de Bolsonaro: 'Já foi condenado?'

A atriz Regina Duarte voltou a se manifestar politicamente nas redes sociais ao comentar uma publicação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No Instagram, Tarcísio escreveu que a detenção representa “um dia triste para o Brasil”, e Regina deixou uma mensagem criticando a ação.

“Que absurdo. Bolsonaro já passou por julgamento? Já foi condenado? Parecem que querem vitimizá-lo para que, com isso, ganhe mais força ainda”, escreveu a ex-secretária de Cultura.

A crítica de Regina repercutiu entre apoiadores do ex-presidente, que intensificaram, nos comentários, ataques à decisão judicial e mensagens de apoio a Bolsonaro.

Entenda a prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22/11), na casa dele, no Jardim Botânico, em Brasília. Ele está detido agora na Superintendência da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, onde aguarda audiência de custódia, marcada para este domingo (23/11).

A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi solicitada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com o pedido.

A prisão preventiva de Bolsonaro não tem relação direta com a condenação na trama golpista, mas, sim, com a quebra reiterada de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os investigadores, o ex-presidente mexeu na tornozeleira eletrônica, violou regras de monitoramento, manteve contatos proibidos e estimulou movimentações políticas mesmo sob restrições.