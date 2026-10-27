Celebridades e TV
Chico Buarque e Marieta Severo comemoram juntos reeleição de Lula
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Durante o pronunciamento após a divulgação do resultado eleitoral, Lula citou Chico como ‘meu cantor preferido’ e disse que o artista gostava do governo dele porque “o nosso governo não falava grosso com a Bolívia e não falava fino com os Estados Unidos”. Foto: Reprodução / Instagram
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Chico e Marieta também aparecem nos dois clipes do jingle “Sem medo de ser feliz”, conhecido pelo verso “Lula lá”: o original, de 1989, e a regravação divulgada em 25 de outubro de 2022. Composta por Hilton Acioli, a música foi usada pela primeira vez na campanha presidencial de Lula em 1989, quando o petista disputou a eleição contra Fernando Collor de Mello. Em 19 de setembro de 2019, Chico visitou o ex-presidente na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele estava preso desde abril de 201 Foto: Reprodução / Instagram
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Casados entre 1966 e 1999, Chico e Marieta tiveram três filhas: Sílvia Buarque, Helena Buarque e Luísa Buarque. Durante a ditadura militar, o casal viveu na Itália, onde Marieta, grávida da primeira filha, foi aconselhada a não retornar ao Brasil após acompanhar o marido no lançamento de um álbum em Roma. Sílvia nasceu em Roma em 1969, enquanto as duas irmãs nasceram no Brasil. Foto: Reprodução / Instagram
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Francisco Buarque de Hollanda nasceu em 19 de junho de 1944, no Rio de Janeiro, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e de Maria Amélia Cesário Alvim. Antes de se dedicar à música, chegou a cursar arquitetura. Em 1966, ganhou ficou famoso com a marcha “A Banda”, apresentada no II Festival de Música Popular Brasileira e defendida pela cantora Nara Leão. Foto: Reprodução / Instagram
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Em 1971, Chico lançou o álbum “Construção” e, ao longo da década de 1970, foi um dos alvos da censura da Ditadura Militar, que vetou diversas canções submetidas à avaliação dos órgãos responsáveis. A música “Cálice”, por exemplo, composta em 1973 em parceria com Gilberto Gil, só chegou ao público oficialmente em 1978, após enfrentar restrições impostas pela ditadura. Foto: Grupo Tom Brasil - Flickr
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Marieta Severo da Costa nasceu em 2 de novembro de 1946, também no Rio de Janeiro. Em 1965, iniciou seus estudos de interpretação no Tablado, escola de artes cênicas da Zona Sul carioca, e, três anos depois, participou da montagem de “Roda Viva”, peça escrita por Chico Buarque que marcou um momento importante de sua trajetória no teatro. Foto: Reprodução Youtube
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Na televisão, Marieta ficou conhecida principalmente por interpretar Dona Nenê, matriarca da série “A Grande Família”, exibida entre 2001 e 2014. Na emissora, também atuou em outras produções como “Verdades Secretas” e “O Outro Lado do Paraíso”. Em 2022, seu contrato de exclusividade com a Globo acabou. Foto: Divulgação TV Globo
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