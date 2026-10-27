Aliado de Trump confirma operação dos EUA para garantir a segurança de Flávio

O empresário mexicano Simón Levy, ligado ao movimento MAGA (Make America Great Again, fazer America grande novamente, em tradução livre), que sustenta politicamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (27/10), que o senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil e está a caminho de território norte-americano.

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A declaração ocorre depois da confirmação de aliados de que o filho mais velho de Jair Bolsonaro saiu do país pela Argentina, após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

“Posso confirmar que Flávio Bolsonaro não está mais no Brasil e está a caminho dos Estados Unidos”, escreveu Levy na rede social X. O empresário também afirmou que uma operação norte-americana de proteção estaria em andamento para garantir a segurança do senador. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades brasileiras ou norte-americanas.

O movimento MAGA reúne aliados de Trump e setores da direita norte-americana que atuam na defesa de interesses políticos e econômicos ligados ao republicano. Integrantes desse campo também participaram das articulações políticas em torno do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, utilizado como instrumento de pressão sobre instituições brasileiras.

A manifestação de Levy ocorre enquanto a Polícia Federal (PF) apura o paradeiro de Flávio. Nos bastidores do PL, aliados avaliam que a saída do Brasil teria sido uma estratégia para escapar do alcance de eventuais medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A possibilidade de utilização de um passaporte italiano também é mencionada por integrantes da legenda.

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O governo argentino negou ter recebido qualquer pedido de asilo político do senador e informou não haver registro de sua entrada no país. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o trajeto percorrido por Flávio nem sobre a suposta operação de proteção mencionada pelo empresário.