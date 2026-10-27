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Boulos classifica saída de Flávio do país como "episódio vergonhoso"

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência participa da cerimônia de aniversário de 81 anos do presidente reeleito Lula

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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
27/10/2026 18:31 - atualizado em 27/10/2026 18:37

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Boulos classificou o episódio como um dos mais vergonhosos da história do país
Boulos classificou o episódio como um dos mais vergonhosos da história do país crédito: Nadja Kouchi

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criticou nesta terça-feira (27/10) a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil após a derrota na eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao chegar à festa de aniversário do presidente, no Palácio da Alvorada, Boulos classificou o episódio como um dos mais vergonhosos da história do país.

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- Leia também: Flávio Bolsonaro chega aos EUA em operação que teria sido liderada por Rubio

“Um dos episódios mais vergonhosos da história do Brasil. O cara teve 60 milhões de votos e, em menos de 24 horas, sai do país”, disse Boulos ao chegar à festa de aniversário de Lula, no Palácio da Alvorada.

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A fuga de Flávio ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o senador entregasse os passaportes e não deixasse o país. Conforme mostrou o Correio, Flávio teria seguido para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais.

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