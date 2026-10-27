Ex-aliado acusa Flávio de fugir do Brasil para escapar de investigações

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), que rompeu com o bolsonarismo e passou a apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou um vídeo nas redes sociais em que acusa o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de deixar o Brasil para escapar de investigações.

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Na gravação, Otoni contesta a possibilidade de o parlamentar ser considerado um exilado político e afirma que a saída teria relação com suspeitas financeiras envolvendo o senador. “Está fugindo do país. Porque não tem como provar o seu não envolvimento na roubalheira do INSS”, declarou.

O deputado também relacionou Flávio às suspeitas envolvendo o advogado e empresário Willer Tomaz e questionou a destinação de R$ 134 milhões que, segundo ele, teriam relação com o financiamento de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro. Otoni classificou a produção como uma suposta operação de lavagem de dinheiro da família Bolsonaro.

Na gravação, Otoni chamou Flávio de “mentiroso contumaz” e afirmou que o senador não teria condições de enfrentar os questionamentos sobre sua atuação. O deputado também comparou a situação à trajetória de Lula, lembrando que o petista permaneceu no Brasil durante as investigações da Operação Lava-Jato e após ser condenado, antes de as condenações serem anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. “Um homem que está certo da verdade enfrenta os seus algozes”, afirmou.

A fuga de Flávio ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o senador entregasse os passaportes e não deixasse o país. Conforme mostrou o Correio, Flávio teria seguido para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais.

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