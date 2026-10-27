Assine
overlay
Início Política
FUGA

Flávio Bolsonaro chega aos EUA em operação que teria sido liderada por Rubio

Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre a situação. Senador responde a dois inquéritos na Corte

Publicidade
Carregando...
RS
Renato Souza
RS
Renato Souza
Repórter
27/10/2026 17:57

compartilhe

×
Secretário Marco Rubio e Flávio Bolsonaro
Secretário de Estado do governo Trump Marco Rubio e Flávio Bolsonaro crédito: Redes Sociais

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou na tarde desta terça-feira (27/10) aos Estados Unidos, após fugir do Brasil para não cumprir determinação judicial que ordenava a entrega de seus passaportes. De acordo com fontes na Polícia Federal, consultadas pelo Correio, a suspeita é de que a ação teria sido coordenada pelo secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele deixou o país ainda de madrugada e viajou aos Estados Unidos em um voo fretado. A situação foi informada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele decida sobre o caso. De acordo com as fontes consultadas, Flávio usou um passaporte italiano para ingressar em solo norte-americano.

Leia Mais

A fuga para os Estados Unidos foi confirmada por uma investigação relâmpago da PF. O senador conseguiu cidadania italiana em 2023, de acordo com fontes diplomáticas. Além dele, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, irmãos do senador, também tiveram a cidadania reconhecida.

Em solo norte-americano, ele deve afirmar que é perseguido político no Brasil e pedirá asilo ao governo de Donald Trump. Flávio é investigado em dois inquéritos que correm no Supremo. Não havia pedido de prisão, mas somente de apreensão dos passaportes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, diante da situação, pessoas próximas a Moraes avaliam que ele pode determinar a prisão e pedir a inclusão do nome do senador na lista da Polícia Internacional.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro estados-unidos eua flavio-bolsonaro fuga marco-rubio pf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay