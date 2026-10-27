Seguranças de Flávio dizem que ele não fez contato e omitiu agenda

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Policiais legislativos que fazem a escolta do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmaram a superiores que não conseguiram contato com ele nesta terça-feira (27/10) e que o viram pela última vez nesta segunda (26/10), quando o deixaram em casa no fim do dia.

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Flávio fugiu do Brasil após a derrota para o presidente Lula (PT) e está a caminho dos Estados Unidos, segundo aliados. Como mostrou a Folha de S.Paulo, o governo Donald Trump está ciente da ida do senador e vai conceder asilo.

Flávio tem escolta da Polícia Legislativa, ligada ao Senado, desde o começo do governo do pai, em 2019. Durante as eleições, o senador dispensou o serviço da Polícia Federal, ao qual teria direito por ser candidato à Presidência, e continuou com a equipe do Congresso Nacional.

Duas pessoas informaram à Folha de S.Paulo sob a condição de anonimato que os policiais explicaram que Flávio não enviou a agenda desta terça -a informação costuma ser repassada com antecedência para que o grupo se organize e saiba que horas deve se apresentar.

Sem a agenda, policiais disseram a superiores que tentaram contato com o senador na manhã desta terça e não conseguiram. A última notícia sobre o paradeiro de Flávio, portanto, seria da véspera, quando ele foi deixado em casa, em Brasília. A equipe não passa a noite no local.

Todos os seguranças envolvidos se apresentaram ao trabalho nesta terça e estão na capital federal. A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Senado e ainda aguarda resposta.

Integrantes do núcleo duro da campanha presidencial de Flávio alegam ter sido surpreendidos com a fuga dele. Desde o começo da manhã, aliados diziam que não tinham informações do senador, que estavam acompanhando os desdobramentos pela imprensa e que não conseguiam falar com ele.

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Por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Flávio estava proibido de deixar o Brasil e deveria entregar o passaporte à Polícia Federal na manhã desta terça. A ordem foi descumprida, de acordo com a PF.

