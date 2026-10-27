Flávio estaria em avião impedido de decolar na Argentina, diz emissora

O ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no pleito contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estaria em um avião impedido de decolar no Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú, na província de Misiones, na Argentina. A informação é da emissora de televisão argentina Todo Notícias (TN). Segundo a TN, a aeronave teria como destino os Estados Unidos.

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De acordo com a reportagem, o avião saiu de Buenos Aires para o aeroporto, na província de Misiones, para buscar quatro passageiros, além de dois comandantes de bordo e uma aeromoça. A informação dada pela emissora é de que a tripulação teria sido impedida de decolar, já que, entre a lista de passageiros, haveria o sobrenome Bolsonaro.

O repórter também afirma que a Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA) estaria atuando no local, e inclusive chegou a afastar a equipe de reportagem do setor público do aeroporto, alegando questões de segurança. De acordo com o jornalista, no momento em que entrou ao vivo, a aeronave ainda estaria parada na pista.

Em seguida à informação sobre um possível embarque de Flávio Bolsonaro na aeronave, outro repórter informou que o governo argentino não teria nenhum registro de entrada do ex-candidato à Presidência do Brasil, e que a documentação da empresa responsável pela aeronave não apresentou nenhum plano de voo que incluísse a família Bolsonaro.

A TN, nas redes sociais, levantou a possibilidade do senador brasileiro ter entrado de maneira clandestina no país.

"[O serviço de] migrações não têm registrado a entrada de Flávio Bolsonaro em território argentino: [ele] teria usado uma passagem clandestina para entrar em Puerto Iguazú vindo de Foz de Iguaçu?", publicou a emissora, via X.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.