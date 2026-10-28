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FUGA DOS BOLSONARO

Voo de Flávio Bolsonaro parte do Equador rumo a Miami, nos EUA

Derrotado por Lula nas eleições, senador viaja em avião particular após deixar o Brasil, apesar de determinação do STF

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
28/10/2026 07:45

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Flávio Bolsonaro teve troca de mensagens com Vorcaro vazadas
A viagem ocorre após Flávio deixar o Brasil crédito: Daniel RAMALHO / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo (25/10), deixou a Argentina em um avião particular com destino aos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (28/10). 

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A aeronave, que transporta o parlamentar e três familiares, fez uma escala para reabastecimento no Equador antes de seguir para Miami. A viagem ocorre após Flávio deixar o Brasil, apesar de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibia de sair do país e exigia a entrega de seu passaporte.

Segundo informações da Direção Nacional de Migrações da Argentina, o senador entrou no país vizinho às 22h50 dessa terça-feira (27/10), pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones.

Além de Flávio, cruzaram a fronteira Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. Em comunicado, o órgão argentino informou que os quatro apresentaram documentos válidos e não tinham impedimentos legais para ingressar no território do país. A passagem foi registrada pelas autoridades migratórias e ocorreu sem incidentes.

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Após a entrada na Argentina, o grupo seguiu para o Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, de onde embarcou em um jatinho particular Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW. Segundo o portal argentino Infobae, além dos familiares do senador, outros quatro passageiros estariam a bordo da aeronave.

Dados do serviço de monitoramento aéreo FlightAware indicam que o avião pousou no Aeroporto Internacional de Guayaquil, no Equador, às 5h25 desta quarta-feira. Após uma parada para reabastecimento, a aeronave decolou novamente às 6h22, com destino ao Aeroporto Opa-locka Executive, em Miami.

O trajeto é realizado sem cruzar o espaço aéreo brasileiro. De acordo com o FlightAware, o jatinho sobrevoou Paraguai, Bolívia e Peru antes de pousar no Equador. A previsão de chegada aos Estados Unidos é para o fim da manhã desta quarta-feira.

Derrota e decisão do STF

A viagem ocorre em meio aos desdobramentos da derrota eleitoral de Flávio Bolsonaro para Lula. O senador deixou o território brasileiro mesmo após uma decisão do STF que determinou a entrega de seu passaporte e o proibiu de viajar ao exterior.

Na terça-feira, o governo dos Estados Unidos informou que concederia vistos ao senador e seus familiares, permitindo a entrada do grupo no país. O presidente estadunidense, Donald Trump, também manifestou apoio à viagem de Flávio.

Nas últimas horas, Trump voltou a levantar suspeitas de fraude nas eleições brasileiras, sem apresentar provas. O republicano questionou o resultado da disputa presidencial, vencida por Lula, e declarou aprovar a ida do senador brasileiro aos Estados Unidos. 

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A confirmação da passagem de Flávio pela Argentina contrariou informações divulgadas anteriormente por agências de notícias e fontes do governo americano, segundo as quais o parlamentar já teria chegado aos Estados Unidos na terça-feira.

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