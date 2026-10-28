Voo de Flávio Bolsonaro parte do Equador rumo a Miami, nos EUA

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo (25/10), deixou a Argentina em um avião particular com destino aos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (28/10).

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A aeronave, que transporta o parlamentar e três familiares, fez uma escala para reabastecimento no Equador antes de seguir para Miami. A viagem ocorre após Flávio deixar o Brasil, apesar de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibia de sair do país e exigia a entrega de seu passaporte.

Segundo informações da Direção Nacional de Migrações da Argentina, o senador entrou no país vizinho às 22h50 dessa terça-feira (27/10), pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones.

Além de Flávio, cruzaram a fronteira Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. Em comunicado, o órgão argentino informou que os quatro apresentaram documentos válidos e não tinham impedimentos legais para ingressar no território do país. A passagem foi registrada pelas autoridades migratórias e ocorreu sem incidentes.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Após a entrada na Argentina, o grupo seguiu para o Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, de onde embarcou em um jatinho particular Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW. Segundo o portal argentino Infobae, além dos familiares do senador, outros quatro passageiros estariam a bordo da aeronave.

Dados do serviço de monitoramento aéreo FlightAware indicam que o avião pousou no Aeroporto Internacional de Guayaquil, no Equador, às 5h25 desta quarta-feira. Após uma parada para reabastecimento, a aeronave decolou novamente às 6h22, com destino ao Aeroporto Opa-locka Executive, em Miami.

O trajeto é realizado sem cruzar o espaço aéreo brasileiro. De acordo com o FlightAware, o jatinho sobrevoou Paraguai, Bolívia e Peru antes de pousar no Equador. A previsão de chegada aos Estados Unidos é para o fim da manhã desta quarta-feira.

Derrota e decisão do STF

A viagem ocorre em meio aos desdobramentos da derrota eleitoral de Flávio Bolsonaro para Lula. O senador deixou o território brasileiro mesmo após uma decisão do STF que determinou a entrega de seu passaporte e o proibiu de viajar ao exterior.

Na terça-feira, o governo dos Estados Unidos informou que concederia vistos ao senador e seus familiares, permitindo a entrada do grupo no país. O presidente estadunidense, Donald Trump, também manifestou apoio à viagem de Flávio.

Nas últimas horas, Trump voltou a levantar suspeitas de fraude nas eleições brasileiras, sem apresentar provas. O republicano questionou o resultado da disputa presidencial, vencida por Lula, e declarou aprovar a ida do senador brasileiro aos Estados Unidos.

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A confirmação da passagem de Flávio pela Argentina contrariou informações divulgadas anteriormente por agências de notícias e fontes do governo americano, segundo as quais o parlamentar já teria chegado aos Estados Unidos na terça-feira.