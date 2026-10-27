Augusto Cury critica ida de Flávio Bolsonaro aos EUA e fala em "abandono"

O médico, escritor e candidato à presidência nas eleições de 2026, Augusto Cury, comentou sobre a saída de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos, nesta terça-feira (27/10). Em vídeo nas redes sociais, ele classificou como “abandono” a decisão do senador derrotado no segundo turno.

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“Na minha opinião, um piloto jamais deveria abandonar o barco, por mais dramática que seja a tempestade que ele enfrenta. Até porque, não há tempestade que dure para sempre”, declara.

Famoso por livros de autoajuda, Cury se candidatou à presidência pelo Avante e conquistou 2,89% dos votos válidos do primeiro turno. Após ficar em terceiro lugar no pleito, declarou apoio à Flávio Bolsonaro.

Logo após a vitória do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, Cury o parabenizou e pediu pela superação de divisões partidárias. “Torço, com humildade, para que este governo acerte e o Brasil avance e não se governe com revanchismo, ódio e vingança”, afirmou.

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Flávio Bolsonaro fugiu com a família na madrugada desta terça para os EUA, mesmo após anunciar que não deixaria o país e que entregaria os passaportes à Polícia Federal, como determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).