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ELEIÇÕES 2026

Lula chora ao falar de imagens de idosos indo votar nele; vídeo

Presidente se emocionou ao relatar que assistiu a vídeos de idosos sendo carregados por familiares e em macas para votar e agradeceu aos eleitores

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Repórter
27/10/2026 21:06 - atualizado em 27/10/2026 21:07

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Presidente Lula se emociona e vai às lágrimas ao falar dos vídeos que viu de idosos indo às urnas para votar nele
Presidente Lula se emociona e vai às lágrimas ao falar dos vídeos que viu de idosos indo às urnas para votar nele crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou ao falar sobre imagens de idosos que foram votar no segundo turno das eleições presidenciais. Em discurso, Lula relatou que assistiu aos vídeos na manhã desta terça-feira (27/10) e agradeceu às pessoas que, mesmo com dificuldades de locomoção, compareceram às urnas.

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“Eu tava vendo um vídeo dos velhinhos indo votar”, disse o presidente, ao contar que fazia uma massagem nas pernas quando assistiu às imagens. Na sequência, descreveu cenas de eleitores sendo transportados por familiares e em macas.

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“Mulheres sendo carregadas em maca, pessoas sendo carregadas nos braços dos filhos, dos netos, para demonstrar o seu respeito, o seu voto, para demonstrar a sua melhor ideia a este país”, afirmou o petista a apoiadores.

Lula também agradeceu aos eleitores mais velhos que foram votar apesar das limitações físicas.

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O presidente foi reeleito no segundo turno, realizado no domingo (25/10), em uma disputa contra Flávio Bolsonaro (PL). O petista obteve 64.256.232 votos (51,79%), enquanto o senador recebeu 59.826.041 votos (48,21%).

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