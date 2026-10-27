Lula diz que fuga de Flávio é vergonhosa, mas reprova decisão de Moraes

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) chamou de "vergonhosa" a fuga de Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil e disse que o adversário deveria ter entregado o passaporte às autoridades, em cumprimento à ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. As declarações foram dadas durante celebração de seu aniversário de 81 anos, nesta terça-feira (27).

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"Estou dizendo a vocês: quem não deve, não teme. E ele teme alguma coisa. E não vá dizer lá fora que o Brasil não tem democracia, porque, se não tivesse, um miliciano não poderia ter sido candidato à Presidência da República", afirmou Lula.

A aliados, no entanto, o presidente manifestou preocupação com a decisão de Moraes de reter o passaporte do adversário. Para Lula, a medida pode ser usada para alimentar o discurso de perseguição política.

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O presidente voltou a dizer que, quando foi acusado pela Justiça, também teve a oportunidade de sair do país, mas decidiu se entregar para a Polícia Federal e provar sua inocência.

"Lamento que ele tenha saído do Brasil, porque ele poderia ficar aqui e provar que as acusações contra ele não são verdadeiras. Eu tentei fazer ele provar que é inocente, abrindo o meu sigilo", disse.

A fala do petista faz referência ao "desafio" que ele fez a Flávio Bolsonaro antes do fim da campanha. No debate promovido pela Band, em 18 de outubro, Lula propôs ao senador que os dois abrissem seus sigilos bancário, fiscal e telefônico e os de integrantes de suas famílias.

Em resposta, o senador apresentou uma lista de 19 condições para abrir os sigilos. Lula aceitou as exigências e, em 22 de outubro, representantes de ambos foram ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para assinar o acordo de quebra mútua de sigilos. A campanha de Flávio, contudo, afirmou que só mostraria os documentos do candidato após checar os do petista.

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A celebração pelo aniversário de 81 anos reuniu aliados, ministros e uma multidão de militantes em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília. A festa contou com trio elétrico e bolo.

Lula cantou parabéns ao lado da primeira-dama da República, Janja, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e de Lu Alckmin.

O presidente raramente usa o espaço externo do palácio para eventos. A exceção desta terça ocorre dois dias após o petista sair vitorioso da disputa pela Presidência, com mais de 4 milhões de votos de diferença em relação à votação obtida por Flávio.

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Os apoiadores foram mobilizados pelo PT do Distrito Federal. Para entrar, era necessário passar por detector de metais e revista.