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VÍDEO NAS REDES

Lucas Pavanato xinga Caetano Veloso, e cantor processa deputado eleito

Deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) e o jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado publicaram vídeos chamando Caetano e Gilberto Gil de vagabundos

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Folhapress
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27/10/2026 18:52 - atualizado em 27/10/2026 18:54

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O caso aconteceu em agosto de 2023, quando Pavanato, ainda sem ter sido eleito vereador, foi gravar vídeos para provar que há 'doutrinação na universidade pública'
O caso aconteceu em agosto de 2023, quando Pavanato, ainda sem ter sido eleito vereador, foi gravar vídeos para provar que há 'doutrinação na universidade pública' crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso entrou na Justiça contra o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) e o jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado.

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Os dois publicaram um vídeo em que chamam Caetano e Gilberto Gil de vagabundos e afirmam que os cantores "ganham" dinheiro da Lei Rouanet. A gravação criticava artistas de esquerda por supostamente não se manifestarem sobre as queimadas na Amazônia.

O vídeo teve milhares de curtidas e foi retirado do ar. Caetano afirma que as declarações são falsas e atacam sua honra e reputação.

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