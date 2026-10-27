Lula diz que Flávio "deve alguma coisa" ou "tem medo da democracia"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (27/10) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado por ele na disputa presidencial, “deve alguma coisa” ou “tem medo da democracia”.

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Lula fez a declaração ao comentar a saída do adversário do Brasil e acrescentou: “Quem não deve não teme”.

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“Cidadão sai escondido de seu país. (…) Vai dizer lá fora que no Brasil não tem democracia. Se não tivesse (democracia), um miliciano não seria candidato a presidente da República”, disse Lula durante a celebração de seu aniversário de 81 anos, no Palácio da Alvorada.

“A gente vota em quem quiser e tem que aceitar o resultado. (…) Eu já perdi eleição e fiquei no Brasil”, completou.

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A fuga de Flávio ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o senador entregasse os passaportes e não deixasse o país. Conforme mostrou o Correio, o candidato do PL teria seguido para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais.