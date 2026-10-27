Lula diz que Flávio "deve alguma coisa" ou "tem medo da democracia"
Presidente comentou a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil durante festa de aniversário, no Palácio da Alvorada, e afirmou que, se o país não tivesse democracia, "um miliciano não seria candidato a presidente da República"
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (27/10) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado por ele na disputa presidencial, “deve alguma coisa” ou “tem medo da democracia”.
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Lula fez a declaração ao comentar a saída do adversário do Brasil e acrescentou: “Quem não deve não teme”.
“Cidadão sai escondido de seu país. (…) Vai dizer lá fora que no Brasil não tem democracia. Se não tivesse (democracia), um miliciano não seria candidato a presidente da República”, disse Lula durante a celebração de seu aniversário de 81 anos, no Palácio da Alvorada.
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“A gente vota em quem quiser e tem que aceitar o resultado. (…) Eu já perdi eleição e fiquei no Brasil”, completou.
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A fuga de Flávio ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o senador entregasse os passaportes e não deixasse o país. Conforme mostrou o Correio, o candidato do PL teria seguido para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais.