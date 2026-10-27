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ELEIÇÕES 2026

Trump volta a dizer, sem provas, que eleições brasileiras foram fraudadas

Em comício no Texas, presidente dos EUA voltou a questionar o resultado da eleição brasileira, sem apresentar provas de fraude

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VICTOR LACOMBE E GUILHERME BOTACINI
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VICTOR LACOMBE E GUILHERME BOTACINI
Repórter
27/10/2026 19:17

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Donald Trump voltou a questionar, sem apresentar provas, o resultado das eleições brasileiras
Donald Trump voltou a questionar, sem apresentar provas, o resultado das eleições brasileiras crédito: Reprodução/Financial Times

SÃO PAULO, SP E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta terça-feira (27) que foram fraudadas as eleições brasileiras, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Em comício no Texas realizado dias antes das eleições legislativas nos EUA, Trump dizia que o Partido Democrata se opôs ao seu pacote legislativo que pretendia criar novas exigências para o voto. Em seguida, afirmou que os democratas "trapaceiam tão bem que eu não achei que teriam que fazer isso [se opor ao pacote]".

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"Eles são os maiores fraudadores de eleições na história, acho. Se bem que o Brasil tambem fez um ótimo trabalho, não é? Vocês viram isso? Não foi legal. Eu não apoiei ninguém, mas não gostei daquilo, não pareceu nada bem", afirmou Trump.

O presidente americano não chegou a apoiar Flávio abertamente, mas seu governo buscou favorecer a candidatura ao classificar PCC e Comando Vermelho de terroristas, como propunha o senador, e ao impor novas tarifas contra o Brasil pelo que chamou de "má-fé" de Lula nas negociações.

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Este texto está em atualização.

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