Soldado do Exército que fugiu com fuzil é preso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, de 20 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (21/10), por volta de 1h, em Goiana (PE). O militar se apresentou de forma espontânea na Delegacia de Polícia local, após passar quatro dias desaparecido.

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Ele era procurado desde a madrugada de sábado (17/10), quando deixou o posto de sentinela no 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, no Recife. Segundo o Exército, o jovem saiu da unidade militar com um fuzil calibre 7.62 milímetros e 20 munições de uso individual.

A Justiça Militar da União decretou a prisão preventiva do soldado na terça-feira (20/10), fundamentada em risco à segurança coletiva e apuração de abandono de posto e furto de material militar. O armamento e os cartuchos não foram encontrados na apresentação do jovem. O episódio é apurado por meio de Inquérito Policial Militar.

A história levou o termo “soldado” à lista dos mais buscados no Google Brasil nesta quarta-feira (21/10). De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas últimas 18 horas.

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Motivação e entrega voluntária

O advogado de defesa, Jario Santos, declarou em entrevista à Folha de Pernambuco e à TV Globo que o militar não desejava continuar servindo às Forças Armadas. A defesa afirmou que Pedro Gabriel estava sem celular e internet, decidindo se entregar após tomar conhecimento da repercussão do caso e da prisão de sua companheira.

Após a apresentação, o soldado foi levado para o 4º Batalhão de Polícia do Exército, no bairro do Curado. Em seguida, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Santo Amaro, para realizar o exame de corpo de delito.

Prisão da namorada

Na segunda-feira (19/10), a namorada do militar, de 18 anos, foi detida suspeita de colaborar na saída do soldado do quartel. De acordo com o Comando Militar do Nordeste, a jovem confessou ter auxiliado na fuga e permanecido com o militar após a evasão. O soldado nega a participação dela.

A jovem está na enfermaria da Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro do Engenho do Meio, por estar grávida de dois meses em uma gestação de risco. O advogado relatou que essa condição familiar e o excesso de serviço pesaram na decisão do jovem.

Histórico familiar do militar

Em relato ao g1, a mãe do soldado, Tamires Ferreira, detalhou que o jovem mora com os avós maternos desde os 7 anos de idade, em Paulista (PE) e frequentava uma igreja evangélica perto de casa desde a infância e possui comportamento tranquilo.

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Ele ingressou na carreira militar apoiado pelo avô, que é sargento aposentado da Polícia Militar, e iniciou o serviço no efetivo profissional do 7º Depósito de Suprimento após o período obrigatório.