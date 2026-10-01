Cyrela promove Mês da Inovação e transformação interna

Durante o mês de outubro, a Cyrela realizará o Mês da Inovação, uma programação interna dedicada ao desenvolvimento dos colaboradores e à evolução contínua da companhia. A iniciativa contará com palestras, encontros, apresentações e experiências práticas sobre inteligência artificial, tecnologia, inovação corporativa e novos negócios. Os eventos serão realizados presencialmente e on-line, com participação exclusiva dos colaboradores da Cyrela.

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A programação foi criada para ampliar conhecimentos, estimular a troca de experiências e incentivar o desenvolvimento de soluções aplicáveis ao dia a dia da empresa. Também será uma oportunidade para que os colaboradores compartilhem iniciativas, projetos e aprendizados desenvolvidos internamente.

Entre os destaques estão a abertura oficial, com uma palestra sobre aplicações de inteligência artificial e uso seguro da tecnologia; o Café com Inovação; a apresentação da área de Venture Capital; o Pitch de IA na Prática; e uma experiência com ferramentas, agentes e soluções de inteligência artificial.

“A inovação é um movimento contínuo de evolução. Por meio dessa iniciativa, queremos ampliar o repertório dos nossos colaboradores, estimular novas ideias e criar espaços para que eles compartilhem soluções e experiências. Ao investir nas pessoas, fortalecemos nossa capacidade de antecipar tendências, responder aos desafios do mercado e construir o futuro da Cyrela”, afirma Pedro Nascimento, gerente de Inovação da Cyrela.

Para a companhia, inovar significa estar em constante transformação, acompanhar as mudanças do mundo e buscar novas formas de fazer melhor. É manter-se atualizada, conectada às novas possibilidades e atenta ao What’s Next — aquilo que vem depois e que pode gerar novos caminhos, oportunidades e valor para o negócio.

O Mês da Inovação reforça o compromisso da Cyrela com o desenvolvimento das pessoas e com a construção de uma cultura cada vez mais colaborativa, criativa e preparada para o futuro. Ao incentivar o protagonismo dos colaboradores, a companhia fortalece sua capacidade de evoluir de forma consistente e de estar sempre à frente.

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A programação e o acesso são exclusivos para o público interno e será realizada ao longo de todo o mês de outubro. Mais informações sobre cada encontro serão divulgadas nos canais internos de comunicação da companhia.