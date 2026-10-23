Flávio e Nikolas: ‘dois candidatos’ ao mesmo tempo

Flávio Bolsonaro conseguiu, ao longo da campanha, amortecer as críticas de aliados a Nikolas Ferreira e trazer para perto o deputado, reeleito com mais de 3 milhões de votos.

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Nikolas criou o “Bloquinho do 22”, cuja ideia se espalhou pelo país e, em apoio a Flávio, se consolidou como o principal movimento de rua da direita em 2026.

Ninguém vai falar disto publicamente agora, porque a intenção é, claro, vencer a eleição no próximo domingo, 25.

Mas os políticos mais experientes do PL já entenderam que há uma disputa de protagonismo que, mais cedo ou mais tarde, virá à tona, com consequências ainda imprevisíveis no mesmo campo político.

“Quando vejo o Flávio e o Nikolas juntos, é como se fossem dois candidatos ao mesmo tempo”, disse à coluna um parlamentar do partido.

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Nikolas não esconde de ninguém, nem do próprio Flávio, o desejo de ser presidente do Brasil.