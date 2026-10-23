Assine
overlay
Início PlatôBr

Flávio e Nikolas: ‘dois candidatos’ ao mesmo tempo

O deputado de Minas Gerais ganhou ainda mais projeção nacional com o "Bloquinho do 22", que se espalhou pelo país durante a campanha do segundo turno

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/10/2026 00:23

compartilhe

Flávio Bolsonaro conseguiu, ao longo da campanha, amortecer as críticas de aliados a Nikolas Ferreira e trazer para perto o deputado, reeleito com mais de 3 milhões de votos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nikolas criou o “Bloquinho do 22”, cuja ideia se espalhou pelo país e, em apoio a Flávio, se consolidou como o principal movimento de rua da direita em 2026.

Ninguém vai falar disto publicamente agora, porque a intenção é, claro, vencer a eleição no próximo domingo, 25.

Mas os políticos mais experientes do PL já entenderam que há uma disputa de protagonismo que, mais cedo ou mais tarde, virá à tona, com consequências ainda imprevisíveis no mesmo campo político.

“Quando vejo o Flávio e o Nikolas juntos, é como se fossem dois candidatos ao mesmo tempo”, disse à coluna um parlamentar do partido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nikolas não esconde de ninguém, nem do próprio Flávio, o desejo de ser presidente do Brasil.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay