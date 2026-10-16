Gael García Bernal lança filme com Débora Nascimento e músicas brasileiras

Na trama, Gael interpreta Camilo, um salva-vidas cubano que tem a vida transformada após resgatar do mar um rico empresário mexicano, interpretado por Jorge Salinas. Como forma de agradecimento, o homem lhe oferece um emprego e, mais tarde, a mão da filha, papel de Esmeralda Pimental, em casamento. A situação muda quando Juana, mulher de Camilo, decide fazer um filme sobre a própria vida e convida Fabiana, uma atriz brasileira, para interpretá-la. Foto: Reprodução Youtube