Filmes e Séries
Gael García Bernal lança filme com Débora Nascimento e músicas brasileiras
-
O longa conta com a atriz brasileira Débora Nascimento no elenco e inclui músicas brasileiras na trilha sonora: “Flores astrais”, lançada em 1973 por Ney Matogrosso com o grupo Secos e Molhados, e “Canto de Ossanha”, composição de 1966 de Baden Powell e Vinicius de Moraes, interpretada por Toquinho e Vinicius em voz e violão. Foto: Reprodução / Instagram
-
Na trama, Gael interpreta Camilo, um salva-vidas cubano que tem a vida transformada após resgatar do mar um rico empresário mexicano, interpretado por Jorge Salinas. Como forma de agradecimento, o homem lhe oferece um emprego e, mais tarde, a mão da filha, papel de Esmeralda Pimental, em casamento. A situação muda quando Juana, mulher de Camilo, decide fazer um filme sobre a própria vida e convida Fabiana, uma atriz brasileira, para interpretá-la. Foto: Reprodução Youtube
-
Débora Nascimento, que participou da estreia do longa em Veneza, interpreta Fabiana e afirmou que Gael lhe deu liberdade para criar a personagem, além de orientá-la ao longo de todo o processo. O diretor já conhecia o trabalho da atriz em "Pacificado", de 2019, dirigido pelo americano Paxton Winters, e chegou até ela com a ajuda da equipe do cineasta Walter Salles. Foto: Reprodução / Instagram
-
Em entrevista, Bernal contou que as novelas brasileiras fazem muito sucesso em Cuba e no México e que essa popularidade o inspirou a imaginar a história que os personagens acompanhariam pela televisão. A relação do ator com o Brasil, porém, vai além da influência cultural na produção. Foto: Wikimedia Commons / YantsImages
-
-
Gael também revelou que namorou uma carioca quando tinha cerca de 20 anos e que foi por meio dela que descobriu a diversidade da música brasileira. Além disso, contou que costuma visitar o país para encontrar amigos, como Andrucha Waddington, Wagner Moura, Alice Braga e Mariana Ximenes, com quem contracenou em "Zoom", de 2015. Foto: Wikimedia Commons / Secretaría de Cultura Ciudad de México
-
Gael García Bernal nasceu em Guadalajara, no México, em 30 de novembro de 1978, e começou a carreira no cinema no fim dos anos 1990. Entre seus papéis mais marcantes está o de Ernesto Guevara, conhecido como Che, em "Diários de Motocicleta", filme dirigido por Walter Salles e lançado em 2004. Foto: Divulgação
-
Em 2016, Gael ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical por sua atuação como o maestro Rodrigo em "Mozart in the Jungle". Sua filmografia também inclui produções como "Amores Brutos", "E Sua Mãe Também", "Má Educação" e "Tempo". Como diretor, assinou os longas "Déficit" e "Chicuarotes". Foto: Divulgação
-