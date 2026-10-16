Curitiba terá maior evento de bonsai do Brasil

Curitiba será o ponto de encontro dos maiores nomes mundiais da arte do bonsai. De 6 a 8 de novembro (sexta-feira a domingo), o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, receberá o XV Congresso Internacional de Bonsai e Festival de Artes Orientais (FELAB Brasil 2026), que vem sendo considerado o maior evento de bonsai da América Latina, reunindo mestres internacionais e nacionais, além de congressistas de mais de 25 países, com a expectativa de receber cerca de 15 mil visitantes nos dias de visitação aberta ao público (7 e 8, sábado e domingo). Além de uma grande feira e exposição internacional, os visitantes terão acesso a oficinas gratuitas, feira gastronômica e quase 50 estandes de marcas de todo o Brasil, com bonsai, pré-bonsai, ferramentas e cerâmica.

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“A proposta é oferecer opções tanto para quem já pratica a arte do bonsai quanto para aqueles que desejam conhecer e se aproximar desse universo”, explica Carlos Tramujas, diretor e curador do evento. Engenheiro agrônomo de formação, Tramujas é uma das principais referências da arte do bonsai na América Latina, com quase 40 anos de experiência. Sócio-proprietário da Bonsai do Campo e delegado do Brasil na FELAB, dirige sua Escola Avançada de Bonsai e foi nomeado Embaixador Honorário da World Bonsai Friendship Federation (WBFF), consolidando sua atuação internacional na divulgação da arte do bonsai.

Em parceria com a Associação Cultural Nikkei Curitiba, a programação cultural ganha ainda um significado especial em 2026, ano que marca os 118 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil e os 131 anos das relações comerciais entre Brasil e Japão.

“Mais do que um congresso destinado a especialistas, o evento foi pensado também para quem simplesmente aprecia natureza, arte, cultura japonesa e outras experiências, como conhecer árvores centenárias de valores inestimáveis numa exposição que reunirá mais de 300 bonsais de espécies nativas e exóticas, entre elas, a única Araucária bonsai do mundo. Cada exemplar envolve anos e, em alguns casos, décadas de trabalho, conhecimento, dedicação, técnica e cuidado”, fala Tramujas.

Pela primeira vez, uma grande exposição internacional de suiseki no Brasil

Outra atração inédita para o público será a 1ª Exposição de Suiseki realizada no Brasil. A tradição japonesa do suiseki consiste na apreciação de pedras formadas naturalmente pela ação da natureza e que podem remeter a montanhas, rios, paisagens, animais ou outras formas. Considerada uma arte-irmã do bonsai, a prática tem mais de dois mil anos de história. A exposição reunirá peças brasileiras e estrangeiras e permitirá ao público se aproximar de uma expressão artística ainda pouco conhecida no país.

Outra arte que o público poderá apreciar será uma exposição de ikebana, que é a arte tradicional japonesa do arranjo floral. O nome significa dar vida às flores (ou flores vivas) e que este ano celebra os 45 anos da escola Ikenobo — a cargo do sensei Takashi Suzuki.

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“O bonsai é uma arte que convida as pessoas a olhar a natureza de outra maneira. O FELAB Brasil 2026 será uma oportunidade ímpar para que especialistas, praticantes e, principalmente, o público que nunca teve contato com esse universo possam conhecer de perto árvores extraordinárias e toda a cultura que existe por trás”, convida Tramujas.